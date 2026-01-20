松山ケンイチ、鈴木亮平との共演で思ったこと「亮平さんと同じぐらいバキバキに…」

俳優の松山ケンイチ（40歳）が、1月20日に公開された、TBSの公式YouTubeチャンネルの動画に出演。日曜劇場「リブート」で共演した鈴木亮平について「亮平さんと同じぐらいバキバキにしなきゃいけないのか」と思ったと語った。



連続ドラマ「リブート」に出演している鈴木亮平と松山ケンイチがトークを行い、鈴木の演じる刑事に顔を変える役だった松山が「亮平さんだって聞いてたんで、あの亮平さんと同じぐらいバキバキにしなきゃいけないのかなって思って」と話す。



一方、鈴木は以前、松山と「ちょっと雰囲気似てる」と言われたことがあり、「ああ、松山くんだとたしかに説得力あるかもしれないなと思った」と話し、さらに、映画のデビューが「椿三十郎」で松山と一緒であり、それ以後、ワンシーンが一緒になったことはあるが19年ぶりのがっつりとした共演で「すごく楽しみにしてた」と語った。