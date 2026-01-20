出口夏希“スナックで歌ってるタイプ”だった、歌うのは懐メロ中心

女優の出口夏希（24歳）が、1月21日に放送された情報番組「よるのブランチ」（TBS系）に出演。“スナックで歌ってるタイプ”だと明かし、スタジオから驚きの声が上がった。



出口は今回、映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」の宣伝を兼ねて、吉田美月喜、羽村仁成と共に同番組に出演。「Z世代に人気のラブソングトップ10 歌詞当てクイズ」に挑戦した。



カラオケについて、「出口さんはいかがですか？」と聞かれると、出口は「そうですね。私、地元の友だちがスナック、実家やっていて。結構、そのスナックにはいますね（笑）」と笑う。



これに番組MCのパンサー・向井慧から「スナックで歌ってるタイプですか！？」と驚きの声が上がり、出口は「はい」と回答。「木綿のハンカチーフ」（1975年）など懐メロを歌うことが多いようで、最新の歌は「ちょっと、う〜ん…」と語った。