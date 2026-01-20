ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２０２ドル高 ナスダックは横ばい
NY株式21日（NY時間13:06）（日本時間03:06）
ダウ平均 48691.46（+202.87 +0.41%）
ナスダック 22953.27（-1.05 0.00%）
CME日経平均先物 52880（大証終比：+80 +0.15%）
欧州株式21日終値
英FT100 10138.09（+11.31 +0.11%）
独DAX 24560.98（-142.14 -0.57%）
仏CAC40 8069.17（+6.59 +0.08%）
米国債利回り
2年債 3.589（-0.008）
10年債 4.267（-0.026）
30年債 4.893（-0.026）
期待インフレ率 2.350（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.882（+0.023）
英 国 4.458（0.000）
カナダ 3.428（+0.003）
豪 州 4.781（0.000）
日 本 2.350（+0.092）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.56（+1.12 +1.88%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4824.40（+229.00 +4.98%）
ビットコイン（ドル）
87734.19（-5209.44 -5.60%）
（円建・参考値）
1387万6917円（-823977 -5.60%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
