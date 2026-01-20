NY株式21日（NY時間13:06）（日本時間03:06）
ダウ平均　　　48691.46（+202.87　+0.41%）
ナスダック　　　22953.27（-1.05　0.00%）
CME日経平均先物　52880（大証終比：+80　+0.15%）

欧州株式21日終値
英FT100　 10138.09（+11.31　+0.11%）
独DAX　 24560.98（-142.14　-0.57%）
仏CAC40　 8069.17（+6.59　+0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.589（-0.008）
10年債　 　4.267（-0.026）
30年債　 　4.893（-0.026）
期待インフレ率　 　2.350（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.882（+0.023）
英　国　　4.458（0.000）
カナダ　　3.428（+0.003）
豪　州　　4.781（0.000）
日　本　　2.350（+0.092）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.56（+1.12　+1.88%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4824.40（+229.00　+4.98%）

ビットコイン（ドル）
87734.19（-5209.44　-5.60%）
（円建・参考値）
1387万6917円（-823977　-5.60%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ