市場のユーロに対する強気ポジションと実際のパフォーマンスとのかい離は、中央銀行の見通しが再評価されるまで続く可能性が指摘されている。ユーロのネットポジションは、指標によって差はあるものの、少なくとも過去２年超で最も強気な水準にあり、どの切り口で見ても投機筋は概ねユーロに前向きになっているという。



しかし、こうした楽観はこれまでのところ、実際の取引で成就していない。ユーロドルは９月に景気循環上のピークを付けた後、上値が重い展開が続いている。



ユーロドルは１２月下旬に、ＥＣＢのシュナーベル専務理事が次の金利の動きは「引き下げではなく引き上げになる可能性」と言及したことを受けて、再びピークに接近したものの、２０２６年の利上げ期待はまもなく後退している。ＥＣＢが長期間の据え置きを示唆している中で、当面ユーロを押し上げる材料は乏しい。



通貨を再び押し上げるのは、利上げ観測の復活か、あるいはＦＲＢが今年２回超の利下げ期待が広がる場合だという。



ホワイトハウスはまもなく次期ＦＲＢ議長を指名する可能性があり、短期的には欧州よりも米国の金利見通しが大きく再評価される可能性の方が高い。それまでは、ユーロドルのロングは、引き続き痛みを伴うトレードになりかねないと指摘している。



EUR/USD 1.1699 EUR/JPY 185.08 EUR/GBP 0.8717



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト