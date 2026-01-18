カラバフvsフランクフルト スタメン発表
[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](トフィク・バフラモフ・スタジアム)
※26:45開始
<出場メンバー>
[カラバフ]
先発
GK 99 M. Kochalski
DF 2 Matheus Silva
DF 13 B. Mustafazadə
DF 44 E. Cəfərquliyev
DF 81 K. Medina
MF 8 M. Janković
MF 9 ジョニ・モンティエル
MF 10 A. Zoubir
MF 15 Leandro Andrade
MF 35 ペドロ ビカーリョ
FW 17 C. Durán
控え
GK 89 A. Ramazanov
GK 97 ファビアン ブンティッチ
DF 3 サミー・マエー
DF 18 Dani Bolt
DF 27 T. Bayramov
DF 30 アバス・ヒュセイノフ
DF 55 バダヴィ・フセイノフ
MF 6 C. Kouakou
MF 21 O. Kashchuk
FW 7 N. Axundzadə
FW 11 E. Addai
FW 22 M. Qurbanlı
監督
Qurban Qurbanov
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 21 ナサニエル・ブラウン
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 20 堂安律
FW 42 ジャン・ウズン
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
GK 33 イェンス・グラール
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 24 オーレリオ・ブタ
DF 41 F. Doumbia
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 45 M. Dills
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 53 A. Staff
監督
Dennis Schmitt
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります