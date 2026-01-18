[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](トフィク・バフラモフ・スタジアム)

※26:45開始

<出場メンバー>

[カラバフ]

先発

GK 99 M. Kochalski

DF 2 Matheus Silva

DF 13 B. Mustafazadə

DF 44 E. Cəfərquliyev

DF 81 K. Medina

MF 8 M. Janković

MF 9 ジョニ・モンティエル

MF 10 A. Zoubir

MF 15 Leandro Andrade

MF 35 ペドロ ビカーリョ

FW 17 C. Durán

控え

GK 89 A. Ramazanov

GK 97 ファビアン ブンティッチ

DF 3 サミー・マエー

DF 18 Dani Bolt

DF 27 T. Bayramov

DF 30 アバス・ヒュセイノフ

DF 55 バダヴィ・フセイノフ

MF 6 C. Kouakou

MF 21 O. Kashchuk

FW 7 N. Axundzadə

FW 11 E. Addai

FW 22 M. Qurbanlı

監督

Qurban Qurbanov

[フランクフルト]

先発

GK 40 カウア・サントス

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 15 エリス・スキリ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 21 ナサニエル・ブラウン

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 20 堂安律

FW 42 ジャン・ウズン

控え

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

GK 33 イェンス・グラール

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 24 オーレリオ・ブタ

DF 41 F. Doumbia

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 27 マリオ・ゲッツェ

MF 45 M. Dills

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 53 A. Staff

監督

Dennis Schmitt

