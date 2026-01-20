【大雪警報】滋賀県・大津市北部、彦根市、近江八幡市、高島市、東近江市、日野町などに発表 22日03:22時点
気象台は、午前3時22分に、大雪警報を大津市北部、彦根市、近江八幡市、高島市、東近江市、日野町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町に発表しました。
滋賀県では、22日夕方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大津市北部
□大雪警報【発表】
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
■彦根市
□大雪警報【発表】
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■近江八幡市
□大雪警報【発表】
積雪 22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■高島市
□大雪警報【発表】
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■東近江市
□大雪警報【発表】
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■米原市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■日野町
□大雪警報【発表】
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
■愛荘町
□大雪警報【発表】
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
■豊郷町
□大雪警報【発表】
積雪 22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
■甲良町
□大雪警報【発表】
積雪 22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
■多賀町
□大雪警報【発表】
積雪 22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm