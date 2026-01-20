TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前3時22分に、大雪警報を大津市北部、彦根市、近江八幡市、高島市、東近江市、日野町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町に発表しました。

滋賀県では、22日夕方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■大津市北部
□大雪警報【発表】
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

■彦根市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

■長浜市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■近江八幡市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■高島市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■東近江市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■米原市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■日野町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■愛荘町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm

■豊郷町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

■甲良町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

■多賀町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　40cm