「ひとり旅」という言葉はすっかり耳慣れたものになったけれど、いざ自分が行くとなると、少し勇気が必要……そう感じるレディも多いはず。そんな背中をそっと押してくれる特別なプランが、星野リゾートの温泉旅館「界」から誕生しました。

本プランは、漫画「おひとりさまホテル」の原作を手がけ、自身のSNSでも“おひとり時間”の楽しみ方を発信する、おひとりプロデューサー・まろ氏との共同考案。はじめての女性ひとり旅に寄り添い、不安をやさしく解きほぐしてくれる内容になっています。

今回は、そんな“ひとり旅デビュー”を応援するプランを実際に体験。快適さも心地よさも叶えてくれる、とっておきの滞在をレビューします♡

ひとり旅デビューでも安心！心も体も満たされる温泉ステイ

訪れたのは、日本一の源泉数と温泉湧出量を誇る温泉地・大分県別府にある「界 別府」。“ドラマティック温泉街”をコンセプトにした館内は、宿にいながら街を歩いているかのようなドラマティックな設えが印象的です。

エントランスでまず迎えてくれるのは、別府で古くから親しまれてきた“手湯”。手を浸すと、じんわりと緊張がほどけ、フライトでこわばっていた体がやさしくほどけていきます。

界ブランドの魅力を語るうえで欠かせないのが、その土地ならではの個性を映し出す客室「ご当地部屋」。ここ「界 別府」では、血の池地獄から着想を得た柿渋色や、大分県（旧豊後国）発祥の伝統的な絞り技法「豊後絞り（ぶんごしぼり）」が客室を彩ります。大分県の文化や伝統工芸に触れながらそっとひと息。なんて贅沢な時間です♡

また、全室オーシャンビューの客室からは、刻一刻と表情を変える海の景色が広がります。朝焼けから夕暮れへ、ドラマチックに移ろう風景をゆったりと楽しめるのも「界 別府」ならでは。

これからの滞在に心が躍る、まろ氏監修のスペシャルギフト

まろ氏監修の「はじめてのひとり温泉宿」プランには、ひとり旅を心地よく楽しむための特別なギフトが用意されています。

特に心強いのが、まろ氏が監修した「ひとり温泉宿のしおり」。おすすめの滞在スケジュールや、ひとりだからこそ楽しめる過ごし方のポイント、さらには旅の記録を残せるノートまで。はじめてのひとり旅を満喫するための心強いガイドになっています。このほか、不安な気持ちをそっと和らげてくれる「おひとりさまウェルカムティー」や、ひとり旅を応援してくれる特製のお守り。さらに、自分メンテにぴったりな柴石温泉の温泉水を配合した「べっぴんハンドクリーム」や、フェイスマスクなどなど盛りだくさん！ “お部屋で過ごす時間を思う存分楽しんでほしい”というまろ氏の想いが詰まったスペシャルギフトです。

ご当地文化を感じる、別府ならではの体験時間

「界 別府」を訪れたらぜひ楽しみたいのが、ご当地の文化に触れられるアクティビティ。この日は、「ラボ」にて温泉水を使ったミスト作りにチャレンジ！ 温泉水を使って、自分だけのミストを仕上げていきます。研究室のような雰囲気の中には、配管やネオンが配され、どこか懐かしい別府の裏路地を思わせる空間演出も。

こうして完成したミストは、滞在中に実際に使えるのもうれしいポイント。旅の思い出を、香りとともに持ち帰れる特別な体験でした。

別府の夜を彩る、大分づくしの会席

お待ちかねの夕食は、大分県特産の竹で仕切られた半個室の食事処で、会席料理「豊後鍋とりゅうきゅうの会席」をいただきました。海の幸に恵まれた大分県ならではの内容で、新鮮な海鮮や魚介を中心に構成されています。先付けは、大分県日田市の山あいで江戸時代から作られている小鹿田焼（おんたやき）の器で提供され、料理の美しさを一層引き立てます。

締めには、豊後鍋の出汁をたっぷりとかけた「りゅうきゅう出汁茶漬け」。やさしい旨みが広がり、食事の余韻まで楽しめる一品です。ノンアルコールのペアリングも用意されているので、お酒が苦手な人でも安心です。

食事の時間には、ぜひスタッフとの会話も楽しんでみて。星野リゾートならではの丁寧な接客で、名産や料理、ドリンク（アルコール）についてわかりやすく教えてくれます。会話を交えながら味わうことで、食事の時間がより印象深いものになるはずです。

夜の「界 別府」で出合う、音と湯けむりのご当地楽

かつて別府港の開港とともに湯治客で賑わい、音楽とともに発展してきた別府の街。その歴史に着想を得て、ここでは、温泉や桶から生まれる音色を楽しむ「湯治ジャグバンド」が夜のひとときを彩ります。

館内には湯けむりがふんわりと立ちこめ、昼間とは表情を変えた幻想的な空間に。焼酎屋台やお座敷遊びも登場し、別府ならではの文化と賑わいを楽しめます。

日本一の温泉県で味わう、贅沢な湯浴み

1日の最後には、大浴場へ。日本一の温泉県として知られる大分ならではの、贅沢な湯浴み時間が待っています。大浴場には、やさしく体を包み込むぬる湯と、ほどよい刺激のあつ湯が。ぬる湯は心身をゆったりとほぐしてくれ、あつ湯は体をすっと目覚めさせてくれるのだそう。その日の気分や体調に合わせて、思い思いに楽しめます。

別府湾を眺めながら、ゆったりと過ごす朝のひととき

翌朝は、ぜひ足湯でゆったりとしたひとときを。24時間利用できる足湯からは、別府湾の移り変わる景色が一望でき、天気が良ければ愛媛県の佐田岬や四国の山並みもうっすらと見渡せます。海風にあたりながら足湯に浸かれば、心も体もゆっくりほどけていくよう。トラベルライブラリーで手にした本や飲み物を片手に、静かで贅沢な朝時間を過ごせます。

旅行の楽しみのひとつでもある朝食。本日の目玉は、大分県佐伯市で生まれた郷土の調味料「ごまだし」を溶かして作る海鮮汁。お魚のすり身と胡麻を練り合わせたごまだしは、旨みと香ばしさが絶妙に溶け合い絶品です！ 体にも心にもやさしい味わいでした。

どんな模様が出来上がるかはお楽しみ！

この日は、温泉の成分で布の色を抜き、模様を浮かび上がらせる伝統技法「別府温泉絞り」にトライ。輪ゴムや割り箸を使って思い思いの場所を絞ったら、温泉に浸して色を抜きます。出来上がった布には美しい模様が浮かび上がり、そのままお土産として持ち帰ることも。別府の文化と技を肌で感じられる、特別なアクティビティです。

別府に来たなら外せない！安心のジモ泉デビュー

旅の締めくくりには、別府の共同温泉「ジモ泉」（地元の温泉）を気ままに巡る「別府レトロ湯めぐり旅」がぴったり。はじめてのジモ泉に少し不安がある方にも安心のプランです。

温泉に詳しいスタッフから入浴方法やマナーを丁寧に教わり、入浴に必要な道具が揃った「ジモ泉のおとも」を手に、実際にいくつかのジモ泉を訪ねていきます。別府はエリアごとに泉質が異なり、蒸し湯や砂湯といったユニークな湯めぐりも楽しめるのが魅力。単にお湯に浸かるだけではない、地元ならではの温泉文化をゆったりと味わえます。

初めてのおひとりさまでも、不安なく過ごせる充実のプランがそろう「界 別府」。静かな温泉街の風情に包まれながら、心からリラックスできるひとときを過ごしてみてくださいね。

Information

界 別府（大分県・別府温泉）

所在地：〒874-0920 大分県別府市北浜 2-14-29

電話：050-3134-8092（界予約センター）

客室数：68室

料金：1泊32,000円〜（2名1室利用時1名あたり、サービス料・税込、夕朝食付）

アクセス：JR 別府駅より徒歩10分、大分空港より車で約60分

「はじめてのひとり温泉宿」概要

期間：2025年12月1日〜通年＊施設ごとに除外日あり

対象施設：界全施設

料金：42,000円〜 ※施設により異なります（税・サービス料込）

予約：公式サイトにて5日前までに要予約