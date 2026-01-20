生田絵梨花初のフルアルバム発売決定、“等身大の愛”テーマに全11曲
女優・歌手の生田絵梨花（29歳）が、初のフルアルバム「I.K.T（I Know Tomorrow）」を、4月22日にリリースすることが決定した。
テレビアニメ「本好きの下剋上 領主の養女」のEDテーマ「今も、ありがとう」を含む全11曲の本作は、29歳になった生田絵梨花が“等身大の愛”をテーマに、日々の迷いや心の揺れ、それでも未来へ目をむける強い想いを丁寧に紡いだ渾身の1枚。
ピアノサウンドを軸に、生田の澄んだ声色が魅力の楽曲たちの中には、生田自身が作詞・作曲に携わった楽曲も含まれ、言葉やメロディに素直な感情を込めながら、これまで以上に自分自身と向き合った、“今の生田絵梨花”が詰まった作品となった。作家陣には、日本を代表するトップクリエイター陣が参加し、ソロアーティストとしての生田の新たな魅力を引き出している。
さらに、初回盤にはErika Ikuta Tour 2025「bitter candy」ツアーファイナルの映像も収録。初披露となった「ピリオド」を収めた、ファン必見の貴重な映像となっている。
