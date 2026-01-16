【GU名品パンツ】に新色キターーッ！ 今 → 春先はこう着る♡「サマ見えコーデ」

【GU（ジーユー）】で人気のタックワイドパンツに、新色が登場！ 軽やかさを感じるカラーで、この先の季節まで長く使えそうです。きれいなシルエットと着回しやすさで、オンオフ問わず活躍してくれそうな優秀パンツ。今回は、そんなタックワイドパンツの新色を使った「サマ見えコーデ」をご紹介します。

明るめカラーで軽やかに

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

公式オンラインストアでベストセラーアイテムにもなった人気のワイドパンツ。ストンと落ちるワイドなシルエットが脚のラインをカバーしつつ、すっきり見えを叶えてくれそう。センタープレスとタック入りで、ほどよいきちんと感があるのもポイントです。きれいめな雰囲気をキープしながら、「伸びがよい素材を使用」（公式オンラインストアより）していることや、ウエストの後ろ部分のゴム仕様で、楽なはき心地が期待できます。ナチュラルカラーはやわらかい印象で、コーデに明るさもプラスしてくれそうなので、ワードローブに加えたくなりそうです。

防寒しつつ縦ラインですっきり見え

まだ寒い今の時期は、タートルネックとロングコートでしっかり防寒。暗くなりがちな冬コーデも、ナチュラルカラーのワイドパンツを合わせることで一気に軽やかな印象に。やわらかなトーンのブラウンコートが、大人っぽく上品な雰囲気を演出しています。ワイドパンツのシルエットとロング丈のコートの縦ラインで、すらりとスマートに見せてくれそうなスタイルです。

デニムシャツを覗かせてこなれ見え

モノトーンコーデにデニムシャツをレイヤードした、きれいめカジュアルスタイル。ちらっと覗かせたシャツの裾や襟が、シンプルな着こなしをこなれた雰囲気に見せてくれます。ナチュラルカラーのパンツが、ほんのり春っぽさを感じさせてくれるポイントに。きれいめな印象のパンツが全体を上品にまとめてくれるので、カジュアルすぎるスタイルが苦手な人も取り入れやすそうです。

春先まで活躍する淡色コーデ

明るめトーンでまとめた、春先までぴったりのコーディネート。スウェットのようなリラックス感のあるトップスも、タックワイドパンツのおかげできれいめに見えそうです。シャープなつま先のパンプスで、さらに上品な印象に。黒のバッグと眼鏡が引き締めポイントになり、淡色コーデにメリハリをプラスしてくれます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N