NY株式21日（NY時間12:13）（日本時間02:13）
ダウ平均　　　48640.31（+151.72　+0.31%）
ナスダック　　　22946.00（-8.32　-0.04%）
CME日経平均先物　52910（大証終比：+110　+0.21%）

欧州株式21日終値
英FT100　 10138.09（+11.31　+0.11%）
独DAX　 24560.98（-142.14　-0.57%）
仏CAC40　 8069.17（+6.59　+0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.591（-0.006）
10年債　 　4.277（-0.016）
30年債　 　4.905（-0.014）
期待インフレ率　 　2.351（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.882（+0.023）
英　国　　4.458（0.000）
カナダ　　3.431（+0.006）
豪　州　　4.781（0.000）
日　本　　2.350（+0.092）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.41（+0.97　+1.63%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4826.00（+230.60　+5.02%）

ビットコイン（ドル）
87532.94（-5410.69　-5.82%）
（円建・参考値）
1384万2459円（-855647　-5.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ