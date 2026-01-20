ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は伸び悩む ナスダックは下げに転じる
NY株式21日（NY時間12:13）（日本時間02:13）
ダウ平均 48640.31（+151.72 +0.31%）
ナスダック 22946.00（-8.32 -0.04%）
CME日経平均先物 52910（大証終比：+110 +0.21%）
欧州株式21日終値
英FT100 10138.09（+11.31 +0.11%）
独DAX 24560.98（-142.14 -0.57%）
仏CAC40 8069.17（+6.59 +0.08%）
米国債利回り
2年債 3.591（-0.006）
10年債 4.277（-0.016）
30年債 4.905（-0.014）
期待インフレ率 2.351（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.882（+0.023）
英 国 4.458（0.000）
カナダ 3.431（+0.006）
豪 州 4.781（0.000）
日 本 2.350（+0.092）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.41（+0.97 +1.63%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4826.00（+230.60 +5.02%）
ビットコイン（ドル）
87532.94（-5410.69 -5.82%）
（円建・参考値）
1384万2459円（-855647 -5.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
