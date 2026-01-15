きょうのユーロドルはＮＹ時間に入って上に往って来いの展開が見られている。序盤は買いが先行し１．１７ドル台半ばに上昇したものの、トランプ大統領のダボス会議でのスピーチを受けてドル買い戻しの反応が強まり、１．１７ドルを割り込む動きが出ている。



実需筋と投機筋がユーロの強気オプションを急速に買い集めているとの指摘が出ている。欧州のトレーダーによると、今週は実需筋と投機筋の動きが非常に活発で、ユーロ高を狙う大口のオプション取引が相次いでいるという。



月曜早朝のドル有利の状態から、ユーロ有利に急反転しており、これは昨年８月以来で最も急激な強気方向への再評価だと述べている。



EUR/USD 1.1704 EUR/JPY 185.13 EUR/GBP 0.8716



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

