日経225先物：22日2時＝40円安、5万2790円
22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円安の5万2790円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては15.36円高。出来高は7659枚となっている。
TOPIX先物期近は3599ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.30ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52790 -40 7659
日経225mini 52785 -50 163335
TOPIX先物 3599 +1.5 13566
JPX日経400先物 32405 +20 939
グロース指数先物 708 -1 1629
東証REIT指数先物 2000 +15 2
株探ニュース
TOPIX先物期近は3599ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.30ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52790 -40 7659
日経225mini 52785 -50 163335
TOPIX先物 3599 +1.5 13566
JPX日経400先物 32405 +20 939
グロース指数先物 708 -1 1629
東証REIT指数先物 2000 +15 2
株探ニュース