　22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円安の5万2790円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては15.36円高。出来高は7659枚となっている。

　TOPIX先物期近は3599ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.30ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52790　　　　　 -40　　　　7659
日経225mini 　　　　　　 52785　　　　　 -50　　　163335
TOPIX先物 　　　　　　　　3599　　　　　+1.5　　　 13566
JPX日経400先物　　　　　 32405　　　　　 +20　　　　 939
グロース指数先物　　　　　 708　　　　　　-1　　　　1629
東証REIT指数先物　　　　　2000　　　　　 +15　　　　　 2

