乃木坂46・井上和、アイドル全開「一番は私でしょう？」→すぐさま我に返る
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、21日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）に出演。アイドルらしさ全開のフレーズを放つ一幕があった。
【写真あり】強すぎる！乃木坂46井上和“すっぴん”ショット公開
井上は「先週は、この番組で弓道部のみんなから恋バナを聞いたことがない、リスナーのみんなの恋愛事情を知りたい、キュンキュンしたい（と話していた）。この件に関して、メールが届いているらしいんですよ」と紹介。
実際にリスナーから届いた「本当に僕に彼女ができたら、知りたいですか（笑）？」というメールを読みながら「知りたいに決まっているじゃないですか！それでも、一番は私でしょう？」とアイドルらしい呼びかけ。すぐさま我に返り「ハハハ（笑）。いきなりアイドルしちゃうんだから（笑）」と茶目っ気たっぷりに話していた。
また、自身の体験談として「ファンの方とお話させていただく機会があるんですけど、そういう時に『彼女とデートに行くんだけど…』っていう相談をされることがあるんですよ。『どこがいいと思う』みたいなことを聞かれて…。（ここでファンが言う）彼女は私（という）設定だと思って『えーどこだろうな、イルミネーションとかかなー』って言っていたら、本当のガチ彼女（との行き先を聞く相談）で（笑）。私、勝手に自分だと思って。あなたじゃない、あなたじゃない！っていう恥ずかしい思いをしたことが…これ一度や二度じゃないの」と笑わせていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
