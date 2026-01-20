ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は４６６ドル高 ナスダックも１．２％の大幅高
NY株式21日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均 48955.50（+466.91 +0.95%）
ナスダック 23239.68（+285.36 +1.21%）
CME日経平均先物 53230（大証終比：+430 +0.81%）
欧州株式21日GMT16:03
英FT100 10157.04（+30.26 +0.30%）
独DAX 24592.21（-110.91 -0.44%）
仏CAC40 8090.33（+27.75 +0.34%）
米国債利回り
2年債 3.591（-0.006）
10年債 4.271（-0.022）
30年債 4.891（-0.028）
期待インフレ率 2.343（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.877（+0.018）
英 国 4.450（-0.008）
カナダ 3.437（+0.012）
豪 州 4.781（0.000）
日 本 2.350（+0.092）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.56（+1.12 +1.88%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4844.60（+249.20 +5.42%）
ビットコイン（ドル）
90110.63（-2833.00 -3.05%）
（円建・参考値）
1425万5502円（-448181 -3.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
