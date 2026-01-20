NY株式21日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均　　　48955.50（+466.91　+0.95%）
ナスダック　　　23239.68（+285.36　+1.21%）
CME日経平均先物　53230（大証終比：+430　+0.81%）

欧州株式21日GMT16:03
英FT100　 10157.04（+30.26　+0.30%）
独DAX　 24592.21（-110.91　-0.44%）
仏CAC40　 8090.33（+27.75　+0.34%）

米国債利回り
2年債　 　3.591（-0.006）
10年債　 　4.271（-0.022）
30年債　 　4.891（-0.028）
期待インフレ率　 　2.343（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.877（+0.018）
英　国　　4.450（-0.008）
カナダ　　3.437（+0.012）
豪　州　　4.781（0.000）
日　本　　2.350（+0.092）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.56（+1.12　+1.88%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4844.60（+249.20　+5.42%）

ビットコイン（ドル）
90110.63（-2833.00　-3.05%）
（円建・参考値）
1425万5502円（-448181　-3.05%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ