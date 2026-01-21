

紅白二彩鍋

コロワイドグループのレインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は、1月21日から初春の季節限定メニューとして「梅たんしゃぶ」と「鶏白湯しゃぶ」の2商品を販売する。発売に先立ち、1月15日にしゃぶしゃぶ温野菜田町三田口店で新メニューの試食会を開催した。





試食会では、初春限定メニューである「梅たんしゃぶ」と「鶏白湯しゃぶ」を実際に試食しながら、それぞれのだしの特徴や素材の組み合わせ、開発背景ついて紹介。会場では、毎年好評の「極み梅だし」と、今年初登場となる「鶏白湯だし」を“紅白二彩”として同時に楽しめる構成に、見た目の華やかさや味の対比、だし・具材・〆までを通して一貫した構成を評価する声が多く寄せられた。





「極み梅だし」については、紀州南高梅の爽やかな酸味と鰹節の旨みが肉の味わいを引き立てる点に関心が集まり、「極み梅だしの味が想像以上にしっかりついていて美味しい」、「酸っぱいイメージがあったから、梅の概念が覆った」、「梅干し好きの自分にとっても、いい意味で酸っぱくなくて美味しい」といった声が聞かれた。また、トッピングの「梅おろし」についても、・「これは万能アイテム！たんしゃぶ以外にも合わせやすく、使い勝手が良い」、「これが食べ放題で楽しめるのは嬉しい」といった声も寄せられた。





一方、「鶏白湯しゃぶ」では、白味噌のまろやかなコクとイベリコ豚の甘みの組み合わせや、梅つみれや柚子胡椒による味の変化に反響があり、「おだしの味がやさしくてほっとする」、「コクがあるため、極み梅だしと交互に楽しむことで最後まで飽きずに楽しめる」、「〆までしっかり美味しく楽しめる」といった評価が寄せられた。





さらに、紅くるりや梅花レンコン、ターサイといった季節野菜の彩りについても注目が集まり、特に「紅くるり」を鍋に入れて、だしの色の変化を楽しむ姿が多く見られた。



レインズインターナショナル 温野菜マーケティング部 部長 杉山仁美氏

レインズインターナショナル 温野菜マーケティング部 部長 杉山仁美氏は、「『梅たんしゃぶ』は、毎年好評を得ている季節限定メニューで、今年で13回目の展開となる。これまで単独メニューとして届けしてきたが、今回は初めて“紅白二彩鍋”として鶏白湯しゃぶと組み合わせ、より季節感を意識した構成にした」と紹介。「『梅しゃぶ』は、これまで12年間で累計約120万食を販売しており、温野菜の代名詞的なメニューとして、毎年楽しみにしている消費者が多くいる。温野菜で人気No.1の『三代目極みだし』に使用している『手火山式本枯節』を使用した、鰹の旨みを効かせた“極み梅だし”をベースに、酸味と旨みのバランスにもこだわっている。今回は、紐状にカットしてだしが絡みやすいように工夫した大根『紅くるり』で、だしがほんのりピンク色に染まる演出や、鶏白湯と相性の良いターサイなど、見た目と味わいの両面で楽しんでもらえる工夫も取り入れている。さっぱりとした梅とまろやかな鶏白湯の両方を楽しめるこの時期だけの組み合わせを、より多くの消費者様に楽しんでもらえたらと思う」と述べていた。



レインズインターナショナル 温野菜マーケティング部 商品開発 菊池哲平氏

同 温野菜マーケティング部 商品開発 菊池哲平氏は、「『梅たんしゃぶ』は、紀州南高梅を使用した『極み梅だし』の爽やかな酸味が特長で、特に女性の消費者から支持を得ているメニュー。梅干しは過去12年間含め一貫して『紀州南高梅』にこだわり続け、温野菜が大切にしている『国産野菜』を軸に味づくりを行っている。野菜は、火を通すことで甘みが引き立つものを選定し、食べ進めるにつれて味わいの変化も楽しめる構成にした。〆にはうどんやお茶漬けなどのアレンジも用意し、最後まで梅だしの美味しさを味わってもらえるよう工夫している」とこだわりポイントについて解説。「一方の『鶏白湯しゃぶ』は、寒さの残る時期にしっかり温まってもらえるよう、白味噌ベースのおだしに仕立て、コクがありながらもまろやかな味わいを目指した。『極み梅だし』と比べると、比較的男性の消費者にも好まれやすい味わいとなっている」と、この時期だからこそ味わってほしいメニューとのこと。「今回は“赤と白”の紅白を意識し、ひな祭りなどのお祝いシーズンにも重なる初春のタイミングに合わせた構成としている。さっぱりとした梅と、まろやかな鶏白湯という対照的な味わいを楽しんでもらえるよう、二つのだしのバランスにもこだわった」と、見た目も鮮やかな「梅たんしゃぶ」と「鶏白湯しゃぶ」を楽しんでみてほしいとアピールした。

［小売価格］食べ放題 1人 4180円（税込）〜

※120分制（90分ラストオーダー）

※小学生未満「無料」、小学生「半額」、60歳以上「500円引き」

［発売日］1月21日（水）〜

しゃぶしゃぶ温野菜＝https://www.onyasai.com