ドル買い戻し ドル円は１５８．３０円付近まで上昇 警戒ほど強硬な内容でもなく＝ＮＹ為替

その後、為替市場はドルの買い戻しが優勢となっており、ドル円は１５８．３０円付近まで上昇し、ユーロドルは１．１７ドル台前半とＮＹ時間にかけての上げを帳消しにしている。



グリーンランドを巡る米欧の対立が激化する中、市場は本日のダボス会議でのトランプ大統領の演説に注目していたが、グリーンランド譲渡を欧州に迫る内容ではあったものの、武力行使は計画していないと述べていた。



警戒されていたほどの強硬な内容でもなかったことから、市場にはひとまず安心感が広がっている模様。米株式市場も買い戻しが強まっており、前日に見られた「米国売り」は後退しており、為替市場でもドル買い戻しに繋がっている模様。



USD/JPY 158.23 EUR/USD 1.1714 GBP/USD 1.3443



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

