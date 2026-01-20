【今日の献立】2026年1月22日(木)「ふっくらおいしいカキご飯」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ふっくらおいしいカキご飯」 「小松菜の卵とじ」 「ちくわの磯辺揚げ 簡単レシピ」 の全3品。
【主食】ふっくらおいしいカキご飯
カキの旨味たっぷりの煮汁で炊いた炊き込みご飯です。後のせのカキがふっくらしています！
調理時間：1時間10分
カロリー：335Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）生カキ 1パック シメジ (小)1パック だし汁 100ml
＜調味料＞
オイスターソース 大さじ1/2
酒 小さじ1
みりん 小さじ1
しょうゆ 大さじ1/2
お米 1合
だし汁 適量 ショウガ (せん切り)1片分
セリ (みじん切り)適量
【下準備】お米は炊く30分前に水洗いし、ザルに上げておく。生カキは分量外の塩水で洗い、ザルに上げ、水気をきる。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
【作り方】1. 小鍋に生カキ、だし汁、＜調味料＞の材料を入れて中火にかける。カキがふっくらとしてきたら火を止め、煮汁とカキに分ける。
2. 炊飯器にお米と(1)の煮汁を入れ、1合分の目盛りまでだし汁を足す。シメジを加え炊く。
3. 炊き上がったら、(1)のカキを加えて5分ほど蒸らす。セリを加えて混ぜ、器によそってショウガをのせる。
【副菜】小松菜の卵とじ
半熟の黄身をだしの染みた油揚げと小松菜にからめてどうぞ。
調理時間：10分
カロリー：195Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）小松菜 1/2束
油揚げ 1枚
卵 2個
だし汁 300ml
酒 大さじ1
みりん 小さじ2
砂糖 小さじ1
塩 少々
薄口しょうゆ 小さじ2
七味唐辛子 適量
【下準備】小松菜は根元を切り落とし、長さ3cmに切る。油揚げは熱湯にサッと通し、短冊切りにする。
【作り方】1. 鍋にだし汁を入れて強火にかけ、煮たったら＜調味料＞の材料を加える。小松菜と油揚げを加えて2〜3分煮る。
2. 小さいボウルに卵を割り、鍋の中にそっと落とし入れる。蓋をして、卵白がかたまってきたら火を止めて器によそう。七味唐辛子を振る。
【副菜】ちくわの磯辺揚げ 簡単レシピ
調理時間：10分
カロリー：163Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ちくわ 4本 ＜衣＞
小麦粉 大さじ2
片栗粉 大さじ2
青のり 大さじ1
塩 少々
水 大さじ3
揚げ油 適量
【下準備】ちくわは縦半分に切り、さらに横半分に切る。＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
【作り方】1. ちくわに＜衣＞をからめ、170℃の揚げ油に入れて薄く色が付くまで揚げ、器に盛る。
