プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ふっくらおいしいカキご飯」 「小松菜の卵とじ」 「ちくわの磯辺揚げ 簡単レシピ」 の全3品。
旬のカキを使った、カキご飯を中心とした和風の献立です。

【主食】ふっくらおいしいカキご飯
カキの旨味たっぷりの煮汁で炊いた炊き込みご飯です。後のせのカキがふっくらしています！

©Eレシピ


調理時間：1時間10分
カロリー：335Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

生カキ  1パック シメジ  (小)1パック だし汁  100ml
＜調味料＞
  オイスターソース  大さじ1/2
  酒  小さじ1
  みりん  小さじ1
  しょうゆ  大さじ1/2
お米  1合
だし汁  適量 ショウガ  (せん切り)1片分
セリ  (みじん切り)適量

【下準備】

お米は炊く30分前に水洗いし、ザルに上げておく。生カキは分量外の塩水で洗い、ザルに上げ、水気をきる。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。

©Eレシピ



【作り方】

1. 小鍋に生カキ、だし汁、＜調味料＞の材料を入れて中火にかける。カキがふっくらとしてきたら火を止め、煮汁とカキに分ける。

©Eレシピ


2. 炊飯器にお米と(1)の煮汁を入れ、1合分の目盛りまでだし汁を足す。シメジを加え炊く。

©Eレシピ


3. 炊き上がったら、(1)のカキを加えて5分ほど蒸らす。セリを加えて混ぜ、器によそってショウガをのせる。

©Eレシピ



【副菜】小松菜の卵とじ
半熟の黄身をだしの染みた油揚げと小松菜にからめてどうぞ。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：195Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

小松菜  1/2束
油揚げ  1枚
卵  2個
だし汁  300ml
  酒  大さじ1
  みりん  小さじ2
  砂糖  小さじ1
  塩  少々
  薄口しょうゆ  小さじ2
七味唐辛子  適量

【下準備】

小松菜は根元を切り落とし、長さ3cmに切る。油揚げは熱湯にサッと通し、短冊切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にだし汁を入れて強火にかけ、煮たったら＜調味料＞の材料を加える。小松菜と油揚げを加えて2〜3分煮る。

©Eレシピ


2. 小さいボウルに卵を割り、鍋の中にそっと落とし入れる。蓋をして、卵白がかたまってきたら火を止めて器によそう。七味唐辛子を振る。

©Eレシピ



【副菜】ちくわの磯辺揚げ 簡単レシピ


©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：163Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ちくわ  4本 ＜衣＞
  小麦粉  大さじ2
  片栗粉  大さじ2
  青のり  大さじ1
  塩  少々
  水  大さじ3
揚げ油  適量

【下準備】

ちくわは縦半分に切り、さらに横半分に切る。＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。

©Eレシピ



【作り方】

1. ちくわに＜衣＞をからめ、170℃の揚げ油に入れて薄く色が付くまで揚げ、器に盛る。

©Eレシピ