【チューリヒ＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２１日、スイスで開催中の世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で演説し、米国が領有を目指すデンマーク自治領グリーンランドについて「この巨大な土地、巨大な氷を守り、開発できるのは米国だけだ」とし、「取得に向けた即時の交渉を求める」と述べた。

「我々のテリトリー（領土）だ」とも強調した。軍事力は「必要ない。使わない」と現時点では否定した。

演説ではグリーンランドの地政学的な重要性を強調した。「米国、ロシア、中国の間の重要な戦略的位置にあるのに、防衛されていない」とし、「エネルギッシュで危険な潜在的敵対国を脇に追いやる」ために領有が必要だと訴えた。

「米国以外にグリーンランドの安全を守ることができる国やグループはない」と語り、デンマークを含めて北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）は防衛の能力がないと指摘した。

併合後は、次世代型ミサイル防衛構想「ゴールデン・ドーム」を築くと語り、地下深くに眠るレアアース（希土類）が目的ではないと説明した。

「グリーンランドは北米の一部であり、（南北米大陸を中心とした）西半球の北のフロンティアだ」と述べ、米国の勢力圏の一部との認識も示した。不動産業で富を成したトランプ氏は「防衛のためには所有権が必要だ。リースでは防衛できない」と持論を展開した。

一方、ＮＡＴＯへの不満も繰り返し語った。「ＮＡＴＯの問題は、米国は彼らを１００％支援するが、我々に対して、そうするかは分からないということだ」と述べた。

トランプ氏は、スイス滞在中にロシアの侵略を受けるウクライナのウォロデイミル・ゼレンスキー大統領と会談すると語り、戦闘終結に「かなり近づいている」との考えを示した。演説後の質疑応答で述べた。

トランプ氏はダボス会議出席にあわせ、自身がトップに就任するパレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督するための国際機関「平和評議会」の発足を正式に発表する見通しだ。トランプ氏は、ガザに限らず世界の紛争解決に取り組む組織にしたい考えで、各国に参加を呼びかけている。

スイス訪問に先立つ記者会見で、トランプ氏は、記者団に評議会が国連に取って代わる可能性があるかを問われ、「あるかもしれない」と語った。「私が解決した戦争は全て国連が解決すべきだった」と批判した。