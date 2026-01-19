石川県は大雪のピークとなっていて、全域に大雪警報が発表されています。22日朝にかけて交通障害に警戒してください。

金沢では21日午後10時までの6時間に20センチの雪が降り、金沢地方気象台は午後10時6分、「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。午後11時現在の積雪は、珠洲で23センチ、金沢で21センチなどとなっています。

気象台は石川県内全域に大雪警報を発表し、特に加賀北部の平地では大規模な交通障害が発生するおそれが高まっているとして、警戒を呼びかけています。

“山側環状”スリップで横転 5台関係する事故に発展

金沢市の国道159号・通称「山側環状」の東長江IC近くでは21日午後8時半ごろ、車5台が関係する事故が発生しました。

けが人はいませんでしたが、スリップし横転した車を避けようとした後続車が次々に衝突したとみられます。

23日午前0時までの24時間に降る雪の量は、石川県の平地で40センチ、加賀地方の山地で60センチ、能登地方の山地で50センチと予想されています。その後も25日日曜日ごろにかけて積雪がさらに増える見込みで、注意・警戒を続けてください。