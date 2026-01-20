21日夜、石川県野々市市で住宅が焼ける火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む70代の男性と連絡が取れなくなっていて、警察が確認を進めています。

21日午後6時半ごろ、野々市市新庄1丁目で近くに住む人から「住宅の1階から炎が上がっている。高齢の住民が逃げ遅れているかもしれない」と消防に通報がありました。

この火事で木造2階建ての住宅が焼け、火はおよそ30分後に消し止められましたが、焼け跡の1階部分から身元が分からない1人の遺体が見つかりました。

火事のあと、この家に1人で暮らす70代の男性と連絡が取れなくなっていて、警察は男性が逃げ遅れたとみて、身元の確認を進めています。

男性を助けようとした近くに住む女性は「玄関を開けたら奥のほうが燃えていた。『出てきて』と言ったが『いま火を消しているから』と言われ、返事が返ってこなくなった」と話していました。

女性によりますと、周辺では通報の2時間ほど前から焦げたにおいがしていたということで、警察と消防が22日午前から実況見分を行い、火が出た原因を調べることにしています。

現場は北陸鉄道石川線の四十万駅から西におよそ400メートルの住宅街です。