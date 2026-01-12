ココスで楽しむいちご尽くし♡チョコと奏でる至福のデザートフェア

甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートの組み合わせを思う存分楽しめる「ストロベリー＆チョコレートフェア」が、ココスに登場しました。見た目も華やかなパフェから、軽やかに楽しめるケーキやアイスまで、気分やシーンに合わせて選べる全5品をラインアップ。季節限定のドリンクとのペアリングも魅力で、心ときめくスイーツタイムが叶います♡

主役級パフェから軽やかスイーツまで

いちごとまるごとチョコプリンのパフェ



価格：1,290円（税込1,419円）

フェアの目玉は、丸ごとの濃厚チョコプリンを大胆にのせた「いちごとまるごとチョコプリンのパフェ」。

なめらかなチョコプリンやブラウニー、フレッシュないちご、いちごシャーベットが層になり、最後まで満足感たっぷりです。

いちごとチョコのクレープパイ



価格：650円（税込715円）

いちごとチョコのふわとろショートケーキ



価格：590円（税込649円）

ほかにも、ホットチョコソースをかけて楽しむ「いちごとチョコのクレープパイ」や、軽い口当たりが嬉しい「いちごとチョコのふわとろショートケーキ」など、甘さのバリエーションも豊富です。

ミニサイズと王道アイスも充実

ミニ！いちごとチョコのパフェ／いちごシャーベット＆チョコアイス



右 価格：490円（税込539円）／左 価格：330円（税込363円）

少しだけ甘いものを楽しみたい日には「ミニ！いちごとチョコのパフェ」がおすすめ。

ミニサイズながら、いちごシャーベットやベルギーチョコアイス、チョコプリン、いちごゼリーを重ねた満足感のある一品です。

シンプル派には「いちごシャーベット＆チョコアイス」も登場し、フレッシュないちごとホイップが彩りを添えます。

※506店舗で販売予定です。（1月21日時点）

※空港店舗では実施しません。

※3月上旬に販売終了予定です。

※テイクアウトはできません。

季節限定ドリンクとの相性も抜群

プレミアムドリンクバーには、季節限定の「レモン香るストロベリールイボスティー」が仲間入り。

爽やかなレモンと甘酸っぱいストロベリーの香り、すっきりとしたルイボスティーの味わいが、チョコレートスイーツと好相性です。デザートとのペアリングで、より贅沢なひとときを楽しめます♪

今だけの甘いご褒美時間を

ココスの「ストロベリー＆チョコレートフェア」は、いちごとチョコの魅力を存分に味わえる期間限定の特別なラインアップ。

ボリューム満点のパフェから気軽に楽しめるミニスイーツまで揃い、その日の気分で選べるのも嬉しいポイントです。春の訪れを感じる甘いひとときを、ぜひココスで楽しんでみてくださいね♡