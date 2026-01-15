これは飲めるハンバーグ！最後の一滴まで絶品『鶏バーグの和風煮』出汁を飲み干す旨さ
ふんわり柔らかな鶏バーグに、うまみのきいた煮汁がじゅわっ。だしをたっぷり含んだ和風仕立ては、ハンバーグのはずなのに、もはや飲めてしまいそうなほど。ごはんにもよく合い、気づけば煮汁も最後の一滴まできれいに平らげてしまいます。
彩りと食感のアクセントに、小松菜としめじをたっぷり添えて召しあがれ♪
『鶏バーグの和風煮込み』のレシピ
材料（2人分）
鶏ひき肉（もも）……250g
小松菜……小1わ（約150g）
しめじ……1/2パック（約50g）
〈A〉
玉ねぎ……1/6個（約30g）
片栗粉……小さじ1
しょうが汁……小さじ1
酒……大さじ1/2
塩……小さじ1/4
〈B〉
だし汁……1/3カップ
みりん……大さじ1
しょうゆ……大さじ2/3
酒……大さじ1/2
塩……小さじ1/4
サラダ油……大さじ1
ごま油……少々
作り方
（1）下ごしらえをする
・小松菜は長さ3cmに切り、茎と葉に分ける。
・しめじは石づきを切って食べやすくほぐし、大きいものは長さを半分に切る。
・〈A〉の玉ねぎはすりおろし、かるく水けをきる。
・ボールにひき肉、〈A〉を入れて練り混ぜ、肉だねを作って1/4量ずつ丸める。
・〈B〉は混ぜる。
（2）加熱する
フライパンにサラダ油大さじ1/2を強めの中火で熱し、肉だねを並べ入れる。2分焼いて上下を返し、さらに2分焼いて一度取り出す。フライパンをさっと拭き、サラダ油大さじ1/2を中火にかける。しめじと小松菜の茎を入れて1分ほど炒め、小松菜の葉を加えてさっと炒める。〈B〉を加えて鶏バーグを戻し入れ、ふたをして弱めの中火で3分蒸し煮にする。ごま油を回し入れる。
おいしく作るコツ
水分の多い柔らかめの肉だねなので、ざっくりと丸めればOK。焼いている間に自然に形が整います。
ハンバーグなのに、煮汁まで止まらない！ だしのうまみに引っ張られて、気づけば夢中で食べてしまう一皿です。