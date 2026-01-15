これは飲めるハンバーグ！最後の一滴まで絶品『鶏バーグの和風煮』出汁を飲み干す旨さ

ふんわり柔らかな鶏バーグに、うまみのきいた煮汁がじゅわっ。だしをたっぷり含んだ和風仕立ては、ハンバーグのはずなのに、もはや飲めてしまいそうなほど。ごはんにもよく合い、気づけば煮汁も最後の一滴まできれいに平らげてしまいます。

彩りと食感のアクセントに、小松菜としめじをたっぷり添えて召しあがれ♪

『鶏バーグの和風煮込み』のレシピ

材料（2人分）

鶏ひき肉（もも）……250g

小松菜……小1わ（約150g）

しめじ……1/2パック（約50g）

〈A〉

玉ねぎ……1/6個（約30g）

片栗粉……小さじ1

しょうが汁……小さじ1

酒……大さじ1/2

塩……小さじ1/4

〈B〉

だし汁……1/3カップ

みりん……大さじ1

しょうゆ……大さじ2/3

酒……大さじ1/2

塩……小さじ1/4

サラダ油……大さじ1

ごま油……少々

作り方

（1）下ごしらえをする

・小松菜は長さ3cmに切り、茎と葉に分ける。

・しめじは石づきを切って食べやすくほぐし、大きいものは長さを半分に切る。

・〈A〉の玉ねぎはすりおろし、かるく水けをきる。

・ボールにひき肉、〈A〉を入れて練り混ぜ、肉だねを作って1/4量ずつ丸める。

・〈B〉は混ぜる。

（2）加熱する

フライパンにサラダ油大さじ1/2を強めの中火で熱し、肉だねを並べ入れる。2分焼いて上下を返し、さらに2分焼いて一度取り出す。フライパンをさっと拭き、サラダ油大さじ1/2を中火にかける。しめじと小松菜の茎を入れて1分ほど炒め、小松菜の葉を加えてさっと炒める。〈B〉を加えて鶏バーグを戻し入れ、ふたをして弱めの中火で3分蒸し煮にする。ごま油を回し入れる。

おいしく作るコツ

水分の多い柔らかめの肉だねなので、ざっくりと丸めればOK。焼いている間に自然に形が整います。

ハンバーグなのに、煮汁まで止まらない！ だしのうまみに引っ張られて、気づけば夢中で食べてしまう一皿です。

（『オレンジページ』2026年1月17日号より）