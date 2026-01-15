TVerにて第1話から第3話が配信中のドラマ『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪・テレビ愛知）より、W主演を務める徳井義実（チュートリアル）と桃月なしこのコメントが公開された。

本作は、官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした同名コミックエッセイを原案にした、ちょっと淫らで笑える異色のお仕事ドラマ。活字でしか得られないロマンを求め、大人たちが大真面目に官能小説を制作する姿を描く。

徳井が演じるのは、官能小説編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治。一方の桃月は、マンガ編集者を夢見るも、官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを演じる。

自身の役どころについて徳井は、「玉川編集長は穏やかな性格ですが、官能小説に関してはスイッチが入ってしまう人。穏やかな点は自分と似ていて、演じやすかったです」とコメント。桃月は「ファンの方だったら『これ、なしこじゃね？』と感じるような『早口オタクしゃべり』が見られるキャラクター」と分析し、自身との共通点を明かした。

撮影現場については、徳井が「毎日めっちゃしんどかったけど（笑）、本当に楽しかった」と振り返り、桃月も「1日で1話分を撮るようなタイトなスケジュールでしたが、スタッフさんやキャストの皆さんがいい方ばかりで、現場がピリつくことはありませんでした」とチームワークの良さを述べた。

また、大御所作家・古田剣役の星田英利との共演シーンについて、徳井は「特に間（ま）の部分について、なんとなく『こんな感じかな』と思いながら演じていました。すごくやりやすかったです」と語り、桃月もアドリブの多さに言及。「第1話のましろちゃんの面接シーンで、マンガについて話すところがあるのですが、あの冒頭はがっつりアドリブですね」と撮影の裏側を明かしている。

徳井義実×桃月なしこ コメント●役どころと演じる上で意識したこと徳井：僕が演じるのは、官能小説編集部の編集長・玉川丈治です。玉川編集長は穏やかな性格ですが、官能小説に関してはスイッチが入ってしまう人。官能小説のスイッチが入ったときと普段のトーンが同じにならないよう、メリハリを意識しました。

桃月：私は官能小説編集部の新人編集者・大泉ましろを演じます。ファンの方だったら「これ、なしこじゃね？」と感じるような「早口オタクしゃべり」が見られるキャラクターですね。ましろちゃんはコミュニケーションが下手なわけでも、陰キャなわけでもないのですが、官能小説が「不慣れなジャンル」ということもあって、前半は心を閉ざしているんです。私自身も、人と目を見て話すのが苦手だったので、撮影序盤は「初対面の人とは、そんなに目を見て話せないよな」と思い出しながら演じました。

●撮影現場の雰囲気とアドリブについて徳井：本当に楽しかったので、撮影が終わるとき「明日からこれがないんや」と思って寂しかったです。毎日めっちゃしんどかったけど（笑）。星田英利さんと共演したときは、特に間（ま）の部分について、すごくやりやすかったです。第1話で「豚肉とか……」というところもアドリブでした。

桃月：1日で1話分を撮るようなタイトなスケジュールで、毎日早朝から深夜まで撮影をしていたんですけど、スタッフさんやキャストの皆さんがいい方ばかりで、現場がピリつくことはありませんでした。アドリブはたくさんあります。第1話のましろちゃんの面接シーンで、マンガについて話すところがあるのですが、あの冒頭はがっつりアドリブですね。

●第1話～第3話の注目ポイント桃月：ましろちゃんが、「官能小説の編集者としてがんばっていこう」と前向きになれたのが第2話なんです。第1話と第3話を見比べていただくと、編集部の皆さんとの関わり方の変化や、彼女の成長を感じ取れると思います。私自身も第3話以降を演じる際は、目の合わせ方、声のトーン、表情、話し方を変えるよう心がけていました。

徳井：古田先生は中華料理屋と作家を兼業しているのですが、星田さんの「中華料理屋店主」のハマり方がすごかったですね（第1話）。あの独特なビジュアルや、お客さんとやりとりしている雰囲気が店主そのものだったので、ぜひ注目してほしいです。

