生田絵梨花が、初のフルアルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』を2026年4月22日にリリースすることを発表した。

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』EDテーマ「今も、ありがとう」を含む全11曲の本作は、29歳になった生田絵梨花が“等身大の愛”をテーマに、日々の迷いや心の揺れ、それでも未来へ目をむける強い想いを丁寧に紡いだ作品だという。

ピアノサウンドを軸に、生田絵梨花の澄んだ声色が魅力の楽曲達の中には、生田自身が作詞・作曲に携わった楽曲も含まれ、言葉やメロディに素直な感情を込めながら、これまで以上に自分自身と向き合った、今の生田絵梨花が詰まった作品に仕上がっているとのこと。また、作家陣には、日本を代表するトップクリエイター陣が参加し、ソロアーティストとしての生田絵梨花の新たな魅力を引き出している。

さらに、 初回盤には＜Erika Ikuta Tour 2025 『bitter candy』＞ツアーファイナルの映像も収録。

また、本作のリリースを記念して、早期予約特典およびチェーン店舗別特典の実施が決定した。対象期間内に対象店舗・ECサイトにて予約すると、ここでしか手に入らない特典が用意されているとのことだ。

◾️アルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』

2026年4月22日（水）リリース

予約：https://erikaikuta.lnk.to/I.K.T_1stAL 初回生産限定盤A 初回生産限定盤B 通常盤 ○初回生産限定盤A

仕様：CD+BD+アクスタA+Lyric＆Photo Book＋トレカA＋ポストカードA

価格：12,000円（税込）

品番：SRCL-13630〜32 ○初回生産限定盤B

仕様：CD+BD+アクスタB+Lyric＆Photo Book＋トレカB＋ポストカードB

価格：12,000円（税込）

品番：SRCL-13633〜35 ○通常盤（初回仕様）

仕様：CD+スマホサイズステッカー（全3種のうちランダム1種封入）

価格：3,300円（税込）

品番：SRCL-13636 ▼早期予約特典＞

対象期間中、Sony Music Shop にて4月22日(水)発売 生田絵梨花1stアルバム 『I.K.T』 を抽選権利付き専用カートにてご予約いただくと、以下Ａ賞もしくはＢ賞いずれかにご応募いただけます。 A賞：Iku Phone 抽選で20名様

B賞：サイン入りオリジナルボード50名様(宛名あり)

詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580421 ・Sony Music Shop限定早期予約抽選特典付きCD予約

https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRCL000013630&cd=ikt_0422 ▼CDショップチェーン別先着特典

詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580422 ▼2026年1月22日（木）開催＜Erika Ikuta Birthday Event 2026＞会場限定予約特典

詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580423

◾️TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』 © 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６ 放送枠：読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 毎週土曜夕方5時30分枠 ※一部地域を除く

4月4日（土）より2クール連続放送開始 ！

TOKYO MX 4月6日（月）より毎週月曜よる9時25分放送開始 原作：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）

原作イラスト：椎名優 漫画：波野涼

監督：岩崎良明 シリーズ構成：國澤真理子 キャラクターデザイン：簑輪愛子

色彩設計：近藤牧穂 美術設定：田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛 美術監督：田村せいき

撮影監督：小池真由子 編集：増永純一 音響監督：渡辺淳 音響効果：倉橋裕宗

音楽：未知瑠 アニメーションプロデューサー：吉信慶太

アニメーション制作：WIT STUDIO

著作権表記：© 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６ 番組公式サイト 公式HP： https://booklove-anime.jp/

公式X ： https://x.com/anime_booklove

本PV ： https://youtu.be/ZrQoGBYHzIU