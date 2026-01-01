¥³¥È¥Ö¥¥ä¡¢ÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¤è¤ê¡Ö°ì¾ò À±Íå¡Ú¿åÃå¡Û¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸Ver.¡×1·î22ÆüÈ¯Çä
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à °ì¾ò À±Íå¡Ú¿åÃå¡Û¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸Ver.¡×¤ò1·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,360±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö°ì¾ò À±Íå¡Ú¿åÃå¡Û¡×¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¥¦¥£¥Ã¥° ¥¦¥ë¥Õ¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸Ver.¡£É½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢ÅÉÁõºÑ¤ß¥¿¥¤¥×3¼ï¡¢Ì¤ÅÉÁõ¥¿¥¤¥×6¼ï¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£ÅÉÁõºÑ¤ß¥¿¥¤¥×¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ä¸ý¹È¤òÅÉ¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Î¡ÖÈù¾Ð¤ß´é¡×¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥¯ー¥ë À±Íå¤Î°¦¾ð½ÐÁ°¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Î¤ßÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¤ÎÉ½¾ð¡Ö¤Á¤åー´é¡×¡¢¡Ö¤Ùー¾Ð´é¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à °ì¾ò À±Íå¡Ú¿åÃå¡Û¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸Ver.¡×¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃÄ¹
¥Ü¥Ç¥£
¡¡¡Öº´Çì ¥ê¥Ä¥«¡Ú¿åÃå¡Û¡×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¡£¿åÃåÉôÊ¬¤¬¡¢¥µ¥Æ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô´¶¤¬Èþ¤·¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñー¥ë¤Ë¥«¥éー¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ø¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬²ÄÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¤ò³°Â¦¤ËÆ°¤«¤¹»þ¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È©¿§¤Ï¡Ö·ë¾ë ¤Þ¤É¤«¡ÚÅíºù¹â¹»¡¦ÅßÉþ¡Û¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÁÏºÌ¥·¥êー¥º¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ó¥«¥éーA¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ì¥ª¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ËÉÙ¤Ê¼ê¼ó¥Ñー¥Ä
¡¡¡Öº´Çì ¥ê¥Ä¥«¡ÚÀ»¥¢¥¤¥ê¥¹½÷³Ø±à¹âÅùÉô¡¦ÅßÉþ¡Û¡×¤ËÉÕÂ°¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸13¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¡£¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ä»Ø¤µ¤·¥Ñー¥Ä¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ºÂ¤ê»Ñ¥Ñー¥Ä¤È¸ÇÄê¼°µÓÉô
¡¡±¦É¨¤òÊú¤¨¤ÆºÂ¤ë¥Ýー¥º¤Ê¤É¤Ç¾þ¤ì¤ë¡£¸ÇÄê¼°µÓÉô¥Ñー¥Ä¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¸ÇÄê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÅÉÁõºÑ¤ß¥Ñー¥Ä
¡¡¥Ó¥¥Ë¤ÎÉ³ÉôÊ¬¤ä¥µ¥ó¥À¥ë¤ÎÉ³ÉôÊ¬¤âÅÉÁõºÑ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
M.S.G
¡¡ÆÃÊÌ¥«¥éー¤Î¡Ö¥¦¥§¥Ý¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È21 ¥¦¥©ー¥¿ー¥¢ー¥à¥º¡×¤Î¥Ý¥ó¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼°¥é¥¤¥Õ¥ë¥¿¥¤¥×¤¬ÉÕÂ°¡£¿§¤Ï³¤ÊÕ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ó¥Ó¥Ã¥È¤Ê¥¯¥ê¥¢ー¥«¥éー¡£
¸ß´¹À
¡¡¼ó¤Î¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ï5mm·Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë¡×¤ä¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¤ÎÆ¬Éô¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤ÎÆ¬ÉôÉÕ¤±ÂØ¤¨ÍÑ¤ËÄ¹¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë¼ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤È6mm·Â¥¿¥¤¥×¤Î¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨·Á¾õÅª¤ÊÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´°Á´ÂÐ±þ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÕÂ°ÉÊ
(1)°ì¾ò À±ÍåËÜÂÎ¡ß1¥»¥Ã¥È
(2)¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñー¥Ä1¼ï¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¡×¡ß1
(3)É½¾ð¥Ñー¥Ä¡ÊÅÉÁõºÑ¤ß¥¿¥¤¥×¡Ë¡ÖÈù¾Ð¤ß´é¡×¡¢¡Ö¤Á¤åー´é¡×¡¢¡Ö¤Ùー¾Ð´é¡×¡ß³Æ1¸Ä
(4)É½¾ð¥Ñー¥Ä¡ÊÌ¤ÅÉÁõ¥¿¥¤¥×¡Ë¡ÖÈù¾Ð¤ß´é¡×¡¢¡Ö¤Á¤åー´é¡×¡¢¡Ö¤Ùー¾Ð´é¡×¡¢¡Ö¤¤¤¿¤º¤é¾Ð´é¡×¡¢¡Ö¤¬¤ª¤¬¤ª´é¡×¡¢¡Ö·ã¤ª¤³´é¡×¡ß³Æ1¸Ä
(5)¼ê¼ó¥Ñー¥Ä13¼ï¡Ö»ý¤Á¼ê¡ÊÄÌ¾ï¡Ë¡×¡¢¡Ö»ý¤Á¼ê¡Ê¶¹¡Ë¡×¡¢¡Ö»ý¤Á¼ê¡Ê¹¡Ë¡×¡¢¡Ö»ý¤Á¼ê¡Ê´Ý¡Ë¡×¡¢¡Ö°®¤ê¼ê¡×¡¢¡Ö»Ø¤µ¤·¼êA¡×¡¢¡ÖÊ¿¼ê¡×¡¢¡Ö¥Ôー¥¹A¡×¡¢¡Ö¥Ôー¥¹B¡×¡¢¡Ö¡»°õ¡×¡¢¡Ö»Ø¤µ¤·¼êB¡×¡¢¡Ö¤¤¤¸¤¤¤¸¡×¡¢¡ÖÎ¾¼ê¤Ç¥Ïー¥È¡×¡ß³Æº¸±¦Ê¬
¢¨Î¾¼ê¤Ç¥Ïー¥È¤Ïº¸±¦¤¬1¥Ñー¥Ä¤ÇÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(6)ºÂ¤ê»ÑÍÑ¥Ü¥Ç¥£¡ß1¥»¥Ã¥È
(7)¸ÇÄê¼°µÓÉô¥Ñー¥Ä¡ß1¥»¥Ã¥È¡Êº¸±¦Ê¬¡Ë
(8)ÍçÂ¥Ñー¥Ä¡ÖÄÌ¾ï¡×¡¢¡Ö»Ø¤ò´Ý¤á¤¿¤â¤Î¡×¡¢¡Ö»Ø¤òÈ¿¤é¤»¤¿¤â¤Î¡×³Æº¸±¦Ê¬
(9)Å¸¼¨ÍÑ¥Ùー¥¹¡ß1¥»¥Ã¥È
(10)¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÂÐ±þ6mm·Â¡¡¼ó¥Ñー¥Ä¡ß1
(11)¿åÅ¾¼ÌÉ½¾ð¥Ç¥«ー¥ë¡ß2Ëç
(12)¡Ö¥¦¥©ー¥¿ー¥¢ー¥à¥º¡×¡ß1¡¡¢¨¡Ö¥Ý¥ó¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼°¥é¥¤¥Õ¥ë¥¿¥¤¥×¡×¤Î¤ßÉÕÂ°
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹ÉÕ¤Á°È±¥Ñー¥Ä¡×
¢¨¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹ÉÕ¤Á°È±¥Ñー¥Ä¡×¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¥¢¥¤¥³¥ó¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÉ½µ¤¬¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤éÌµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¥¤¥áー¥¸²èÁü¡Û
¢¨¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à °ì¾ò À±Íå¡Ú¿åÃå¡Û¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸Ver.¡×°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±ÆÍÑ¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£