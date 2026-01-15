Sky Explorer SE-AZ5 + SE102鏡筒セット

Amazonにて、Kenkoの天体望遠鏡がセール価格で販売されている。セール期間は2月4日23時59分まで。

今回のセールでは、「Sky Explorer SE-AZ5 + SE102鏡筒セット」や「NEW Sky Explorer 鏡筒のみ」モデルのSE102/SE120/SE120L/SE250N CRがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Sky Explorer SE-AZ5 + SE102鏡筒セット

フリーストップ式の経緯台SE-AZ5（三脚付き）と、口径102mmの天体望遠鏡SE102をセットにした商品。SE-AZ5は、取り付けた鏡筒を水平・垂直方向に手で動かし、見たい位置で手を離せばその位置で止まるため、簡単に鏡筒を対象物に向けることができる。さらに、より細かな位置調整（微動）が行なえる微動ハンドルが付いている。大まかに見たい天体の方へ向けてから微動ハンドルで追い込むといった、直感的な操作が可能。

NEW Sky Explorer 鏡筒のみ SE102

アクロマート対物レンズを搭載。低倍率アイピースを装着して夜空に向ければ、星雲、星団、銀河のすばらしい姿を楽しめる。取り扱いやすいコンパクトな鏡筒のため、初心者やはじめての望遠鏡としても適している。

NEW Sky Explorer 鏡筒のみ SE250N CR

254mm高精度放物面鏡を採用したニュートン式反射望遠鏡。眼視だけでなくウェブカムを使用した惑星撮影、冷却CCDを使用したディープスカイ撮影にも効果を発揮する。