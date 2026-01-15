Amazonにてサムヤンのカメラ用レンズ及びレンズアクセサリーが特別価格で販売されている。期間は2月4日23時59分まで。

対象商品には、ソニー α Eマウント用単焦点レンズや、キヤノン RF-S用広角レンズ、ニコンFマウント用のレンズアクセサリーなど、各社の規格に対応したカメラ用レンズやレンズアクセサリーがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

SAMYANG 単焦点レンズ AF 135mm F1.8 FE ソニー α Eマウント フルサイズ対応 標準 ブラック 887919

本商品は、高い解像力と美しいボケ味を損なうことなく、軽量化を実現したEマウント用大口径望遠レンズ。手持ちでのポートレート撮影を意識した設計で、ソニーEマウントの一般的な135mm望遠レンズよりも軽量（約772g）に作られている。軽いながらも、レンズ構成13枚のうち6枚に特殊レンズを採用した光学設計で、各収差を抑えつつ、画面の中心から周辺部まで美しいシャープネスとコントラストを実現している。

レンズ表面を超精密に研磨した非球面UAレンズ（U-ASP）を採用し、自然でクリアなボケ味を実現。焦点距離135mmの望遠によるボケ効果と、開放F1.8の浅い被写界深度も相まって、美しい背景ボケが被写体と背景を分離し、ポートレート撮影などにおいてドラマチックな表現が楽しめる。

SAMYANG独自のステッピングモーター（リニアSTM）は、フォーカスが素早く正確に働き、静音性にも優れる。また、フォーカスブリージングを最小化した光学設計で、動画撮影にも適している。

SAMYANG レンズアクセサリ Lens Station ニコンF用 885816

本商品は、ニコンFマウントAFレンズの各種調整やファームアップを行なうためのレンズアクセサリー。AFレンズのファームウェアのアップデートやAFピント調整、絞り調整、MF感度調整などの設定が可能。「Lens Manager」のダウンロードはSAMYANG公式サイトにて行なえる。

SAMYANG 広角レンズ AF 12mm F2 RF-S キヤノン RF-Sマウント APS-Cフォーマット専用 フィルター径62mm 軽量約213g

様々な撮影スタイルに対応する超広角プライムレンズ。風景や建築、天体写真、旅行など、あらゆるシチュエーションで活躍する。3枚の超低分散（ED）レンズと2枚の非球面レンズ（H-ASPレンズ1枚、ASPレンズ1枚）を贅沢に使用。昼はもちろん、夜の撮影においても写真のクオリティを落とすことなく撮影することができる。

レンズの操作部は、フォーカスリングとAF/MFモードスイッチの2カ所のみ。操作部分が少ない分、フォーカスリングを太くして、操作性に配慮されている。