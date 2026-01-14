【Amazon：「DJI Osmo Action 4 エッセンシャルコンボ」 セール】 開催期間：1月22日0時～1月26日23時59分

Amazonにて、DJIのアクションカメラ「Osmo Action 4 エッセンシャルコンボ」がセール価格で販売されている。期間は1月26日23時59分まで。

「DJI Osmo Action 4」は、1/1.3インチセンサーを搭載し、低照度でも高い映像性能を発揮する。また、滑らかなスローモーションを実現する4K UHD 120fpsに対応。暗いシーンでも鮮やかに撮影できる低照度モードも搭載されている。

今回のセールでは「DJI アクションカメラ Osmo Action 4 エッセンシャルコンボ」に「Osmo ActionエクストリームバッテリーPlus（1950 mAh）」や「Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント」などがセットになった商品もお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

