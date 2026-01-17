Amazonにてツァイスの双眼鏡が特別価格で販売されている。期間は2月4日23時59分まで。

対象商品には、ダハプリズム式で完全防水仕様の「Victory SF」シリーズや、ロック機構式視度補正ダイヤル付きで防水仕様の「Conquest HDX」シリーズなどがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ZEISS 双眼鏡 Victory SF 8×42 ダハプリズム式 8倍 42口径 FLレンズ WIDEアングル 完全防水 653436

広視界を楽しむ最高レベルの明るさ、光透過率92％以上を実現した完全防水仕様の双眼鏡。フィールドフラットナー採用の7枚構成接眼レンズによる視野最周辺部までシャープな像質と理想的にワイドな視界が体験できる。ピント合わせが素早く直感的にできるスマートフォーカスシステムを採用。表面には滑り止め加工が施され、より簡単に正確にシャープな焦点を絞ることができる。

双眼鏡およびスポッティングスコープ用レンズに施されたコーティングは、天候に煩わされることなく鮮明で妨げられることのない視界を提供する。

ZEISS 双眼鏡 Conquest HDX 10×56 ダハプリズム式 10倍 56口径 HDレンズ 防水仕様 001434

HDコンセプトによるバランスの取れた光学設計と、ZEISS T*反射防止コートの採用により薄暮時でも90％以上の光透過率を実現する防水仕様の双眼鏡。ボディは軽量ながら堅牢性が高く耐用年数の長いマグネシウムハウジングが採用されている。

屋外で使っても安心の防水仕様。レンズ表面には水滴や汚れが付着しにくいLotu Tecコーティングが施されている。わずか1.3回の回転で簡単に無限フォーカスが可能となっており、視度補正ダイヤルに新たにロック機構が搭載されている。また、別売の三脚ホルダーとの併用で三脚に固定可能。