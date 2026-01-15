Amazonにてハイセンスの4K液晶スマートテレビが特別価格で販売されている。期間は2月4日23時59分まで。

対象商品には、量子ドット倍速パネル搭載モデルの「65E7N」や、Mini LED PRO搭載モデル「85E80R」などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】ハイセンス 量子ドット倍速パネル搭載4Kスマート液晶テレビ 65V型「65E7N」

バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を表現する、広色域量子ドットを採用したスマート液晶テレビ。144Hzリフレッシュレートで、なめらかなゲーム体験を実現するほか、ゲームモードProとゲーミングメニューが搭載されており、アクションゲームなど迅速な反応が求められるジャンルで、リアルタイムに素早く応答できる。

また、VIDAA OS搭載により、Netflix、Amazon Prime Video、ディズニープラス、YouTube、FODなど、動画配信アプリが初めから内蔵。VIDAA Voiceを使用することで、音量調整、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で簡単に操作できる。

【Amazon.co.jp限定】ハイセンス Mini LED PRO搭載4Kスマート液晶テレビ 85V型「85E80R」

本商品は、Mini-LED PROを搭載し、高輝度かつ高コントラストな映像を実現する4K液晶テレビ。高輝度の光をより効率的かつ精密に輝かせ、明暗のメリハリが効いた明るい映像を実現する。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを最適化する新エンジン「HI-VIEW AIエンジン PRO」が搭載されている。

また、「広視野角低反射パネル PRO」により、外光の反射が抑えられ、斜めから見てもきれいな映像が楽しめる。2.1.2ch空間サラウンドシステムにより、天井からも音が降ってくるような3D音響を実現する。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」搭載。