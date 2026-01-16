【Amazon： 「VIVE PRO 2 フルセット」他 セール】 セール期間：1月22日0時～2月3日23時59分

「VIVE PRO 2 フルセット」

Amazonにて、HTCのVRヘッドセット「VIVE PRO 2 フルセット」がセール価格で販売されている。セール期間は2月3日23時59分まで。

本製品は、両目解像度で最大4,896×2,448/5K解像度、120Hzの高リフレッシュレートを実現したVRヘッドセット。SteamVR2.0 ベースステーション(モーションセンサー)を同梱しており、PCと接続することですぐにVR環境を構築できる。

また、VIVEシステム用位置トラッキングデバイス「VIVE トラッカー 3.0」や、2基の広視野角カメラを内蔵し、位置情報とモーションを正確にVR世界に再現可能な「VIVE トラッカー Ultimate」などのアクセサリーもお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

VIVE PRO 2 フルセット

VIVE トラッカー Ultimate