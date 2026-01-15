AmazonにてBenQのモニターが特別価格で販売されている。期間は2月2日23時59分まで。

対象商品には、ゲーミングモニター「MOBIUZ」や、アイケアモニター「GW2790T」、デザイナー向けモニター「AQCOLOR」シリーズ、プログラミングモニター「RD320U」、Thunderbolt 3対応モニター「PD2725U」など、豊富な種類のモニターがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ベンキュージャパン MOBIUZ「EX321UX」 31.5インチ/4K UHD/ミニLED/量子ドット/144Hz

31.5インチの大画面・4K UHD解像度でミニLEDと量子ドット技術を組み合わせることにより、優れた輝度、VESA DisplayHDR 1000の高コントラスト、広い色域に対応したゲーミングモニター。

AIが自動で最適なコントラストを調整する、BenQ独自のShadow Phage機能が搭載されている。色の鮮明さを調整するColor Vibranceや、映像の明暗を調整できるLight Tuner機能を活用して、ユーザーの好みに合わせた最適な映像体験を実現する。

HDMI eARCに対応し、4K 144Hzの高画質の映像とともに7.1チャンネルのサウンドを妥協なく楽しめる。さらに、ESS SABRE DACを内蔵し、デジタルノイズを低減し、より高品質なオーディオ体験を味わえる。

ベンキュージャパン AQCOLORシリーズ 31.5型デザイナー向けモニター「PD3225U」 4K/IPS Black/Rec.709 99%/DCI-P3 98%

31.5インチIPSパネル搭載、3,840×2,160の4K UHD解像度とHDR10/VESA DisplayHDR400に対応し、2000:1の高コントラスト比で映像やデザイン制作に最適な表示品質を実現するデザイナー向けモニター。

AQCOLOR技術によりsRGB100%・Rec.709 100%・DCI-P3 98%の広色域をカバー、CalMAN VerifiedおよびPantone認証取得済みで、正確な色再現を求めるプロフェッショナル用途に対応する。Thunderbolt 3およびUSB-C接続に対応し、Display Pilot 2ソフトでICCsync機能でMacと自動的に色味を統一、Macのキーボードから輝度調整なども可能で、効率的な作業環境を提供する。KVMスイッチ機能とHotkey Puck G2を搭載し、1組のキーボードとマウスで2台のPCを切替操作可能。

また、フリッカーフリー・ブルーライト軽減などのアイケア技術を搭載し、長時間の使用でも目の負担を軽減する。