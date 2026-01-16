生田絵梨花が、初のフルアルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』を4月22日にリリースする。

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のエンディングテーマ「今も、ありがとう」を含む全11曲入りの本作は、29歳になった生田が“等身大の愛”をテーマに、日々の迷いや心の揺れ、それでも未来へ目をむける強い想いを丁寧に紡いだ1枚に。ピアノサウンドを軸とし、生田自身が作詞作曲に携わった楽曲も収録。言葉やメロディに素直な感情を込めながら、これまで以上に自分自身と向き合った、今の生田が詰まった作品となっている。

また、作家陣には日本を代表するクリエイター陣が参加し、ソロアーティストとしての生田の新たな魅力を引き出しているとのこと。さらに、初回盤には2025年に開催されたツアー『bitter candy』よりファイナルの映像も収録。初披露となった「ピリオド」を収む映像となっている。

本作のリリースを記念し、早期予約特典およびチェーン店舗別特典も決定。詳細は今後発表予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）