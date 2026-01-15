【「ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード」Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/Windows版】 1月22日 発売 価格： 5,478円（パッケージ版/ダウンロード版） デジタルデラックスエディション 7,101円（ダウンロード版） CEROレーティング：C（15才以上対象）

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/Windows版RPG「ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード」を1月22日に発売する。価格は5,478円。デジタルデラックスエディション（ダウンロード版）が7,101円。デジタルデラックスエディションにはゲーム本編にくわえて、ゲーム内コンテンツやデジタルミニサウンドトラック、デジタルアートブックが付属する。

「ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード」は、「FINAL FANTASY VII REMAKE」プロジェクト3部作の第1作目にあたる「ファイナルファンタジーVII リメイク」に、新規エピソードを追加した作品。プレイステーション 5版および、Steam/Epic Games Store版はすでに発売されており、今回Switch2/Xbox Series X|S/Windows版が登場する。

本作では、元ソルジャーのクラウドを主人公に、原作で描かれた「ミッドガル脱出」までの物語を再構築した「ファイナルファンタジーVII リメイク」と、シノビの少女・ユフィを主人公とした番外編「FF7R EPISODE INTERmission」の2つの物語を楽しめる。

Switch2/Xbox Series X|S版の無料体験版が配信中。セーブデータは製品版に引き継ぐことができる。セーブデータを製品版に引き継ぐと、続きから遊べるだけでなく、特典として製品版で「精霊のピアス＆冒険アイテムセット」も入手可能。

【「ファイナルファンタジーVII リメイク」の世界】【「ファイナルファンタジーVII リメイク」ストーリー】

鋼鉄の階層都市《ミッドガル》に暮らす人々は、星のエネルギー《魔晄》を消費して豊かな生活を送っていた。

魔晄を独占する巨大企業《神羅カンパニー》は、事実上、世界の支配者として君臨。

しかし、反神羅組織《アバランチ》が立ち上がり、魔晄の消費は星の滅亡に繋がると神羅に対して異を唱える。

2つの勢力が衝突する中、元ソルジャーの《クラウド》は傭兵としてアバランチの作戦に参加。

アバランチの破壊工作により炎に包まれた街で、クラウドの目の前に死んだはずの英雄《セフィロス》が現われる。

その姿は幻影なのか。過去の記憶が断片的に蘇る。

セフィロスを振り払った先で、クラウドはスラムの花売り《エアリス》と出会う。

彼女が差し出した黄色い花。花言葉は──《再会》

エアリスとの出会いは、クラウドの運命を大きく変えていく──

【シノビの少女・ユフィを操作する番外編「FF7R EPISODE INTERmission」ストーリー】

クラウドたちと神羅カンパニーの闘いと時を同じくして、神羅と敵対関係にある国《ウータイ》は精鋭部隊をミッドガルに送り出していた。

目的は神羅が開発したと噂される《究極マテリア》の入手。

その使命を帯びたシノビの少女《ユフィ》は相棒のソノンと共に、バレットたちとは異なる派閥のアバランチの元を訪れる。

彼らの協力で神羅内部に潜入したユフィたちは、故郷のため、復讐のため、あらゆる思惑がうごめく中で、究極マテリアの奪還を目指す。

ゲーム概要

本作では、物語を楽しむことを重視する人に向けた「ゲームブースト機能」を実装。ブースト機能には戦闘や探索を気軽に楽しめるよう「HP・MPが常に満タン」、「敵に与えるダメージが常に9999」、「各アイテムを常に最大数所持」（一部例外あり）など複数の強化オプションがあり、好みに合わせた設定が可能。ブースト機能は初回プレイ時だけでなく、再プレイ時にもテンポよく攻略を進めることに役立つ。通常のプレイとはひと味違うゲーム体験を楽しめる。

※ブースト機能はゲーム中のオプションメニューからいつ

でも項目ごとにON/OFFが可能。

バトル

バトルは、アクションとコマンドバトルを融合させた独自のシステムが特徴。移動・攻撃・ガード・回避といったアクションはリアルタイムで行なうことができ、アビリティ・魔法・アイテムなどのコマンド選択時には時間の流れが緩やかになり、状況を見ながら落ち着いて行動を選択できる。

「FF7R EPISODE INTERmission」のバトル中は、ユフィのみを操作。手裏剣を駆使した近接・遠隔攻撃に加え、アビリティ「忍術変化」による属性付き遠隔攻撃や、連携モードによるソノンとの連携攻撃など、本編とはひと味違うバトルを楽しめる。

「血祭」

ユフィのリミットブレイク。バトル中にたまる「リミットゲージ」が満タンになると使用可能になり、連続攻撃で敵に大きなダメージを与える。

「連携モード」

ソノンがユフィの攻撃と連携するようになり、連携攻撃や強力な連携アビリティが発動可能になる。

(C) SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO