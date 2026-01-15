【プロサッカークラブをつくろう！2026】 1月22日 配信 基本無料（アイテム課金制）

セガは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Android/iOS/PC（Steam）用サッカークラブ経営シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう！2026（以下、サカつく2026）」の配信を本日1月22日12時より開始する。基本無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。

「サカつく2026」は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げたシリーズ最新作。クロスプラットフォームとクロスプレイ機能に対応している。

全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめる。

本作では明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得。Ｊ1～Ｊ3に所属する60クラブの所属選手が実名で収録される。FIFPRO、Kリーグなど多数の世界のリーグと契約し、実名選手が多数登場。総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定となっており、マンチェスター・シティFCとのコラボレーションがゲーム内で実現する。

(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission. / (C)SEGA