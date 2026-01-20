「制コレ24準グランプリ」仙北谷ハンナ、『ヤンジャン』グラビアで”世界級ボディ”
「制コレ24」で準グランプリを獲得したモデルの仙北谷ハンナが、22日発売の『週刊ヤングジャンプ』8号（集英社）の巻頭グラビアを飾る。多くの人気俳優やモデルを輩出してきた「制コレ」トップクラスのグラビア適正ボディを披露した。
【写真】圧巻のワールドクラスボディを見せつける仙北谷ハンナ
今回のグラビアは、仙北谷にとって初めてとなる南国の地で、爽やかな笑顔とともに、ワールドクラスと称される見事なプロポーションを存分に堪能できる内容となっている。
センターグラビアには谷口彩菜、巻末グラビアには「ギャルコン25」で”ヤングジャンプ賞”の須田理夏子、審査員特別賞の榊史華がペアグラビアで登場する。
