22日発売『週刊ヤングジャンプ』8号の巻頭グラビアに登場する仙北谷ハンナ　（C）大藪達也／集英社

　「制コレ24」で準グランプリを獲得したモデルの仙北谷ハンナが、22日発売の『週刊ヤングジャンプ』8号（集英社）の巻頭グラビアを飾る。多くの人気俳優やモデルを輩出してきた「制コレ」トップクラスのグラビア適正ボディを披露した。

【写真】圧巻のワールドクラスボディを見せつける仙北谷ハンナ

　今回のグラビアは、仙北谷にとって初めてとなる南国の地で、爽やかな笑顔とともに、ワールドクラスと称される見事なプロポーションを存分に堪能できる内容となっている。

　センターグラビアには谷口彩菜、巻末グラビアには「ギャルコン25」で”ヤングジャンプ賞”の須田理夏子、審査員特別賞の榊史華がペアグラビアで登場する。