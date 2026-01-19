温水洋一、ラップに初挑戦 “温水”洗浄便座への愛を歌うMVが公開
俳優の温水洋一が、『温水（ON-SUI）』というMCネームを引っ提げ、限定HIP-"POP"ユニット『Wash feat.温水(ON-SUI)』を結成。ラッパーに初挑戦した楽曲「キミ Ｗash」が22日、公開された。
【写真】独特過ぎる世界観…！温水洗浄便座への愛や魅力を歌う温水洋一
今回の楽曲は、日本レストルーム工業会が日本が世界に誇る温水洗浄便座を次世代へ繋ぐプロジェクトの一環で制作。"温水"という名前の縁に加え、日本で温水洗浄便座が誕生した1964年と同じ年に生まれた"同い年"でもあることから、この特別なコラボレーションが実現した。
『温水（ON-SUI）』というMCネームを引っ提げ、限定HIP-"POP"ユニット『Wash feat.温水(ON-SUI)』を結成。温水は、温水洗浄便座への愛や魅力を歌詞にして、リードラッパーとして参画した。
爽快感を感じさせる曲調の中でも、ラップパートのリリックは温水洗浄便座への想いが熱く込められ、当日も控室からは何度も練習する声が聞こえた。レコーディングではOKテイクが出ても温水が納得いくまで何度も臨み、胸にも熱く響く仕上がりとなっている。
同楽曲は日本レストルーム工業会公式YouTubeチャンネルなどで公開されている。
