スイス東部での世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）で演説する＝トランプ大統領＝21日、ダボス（ロイター＝共同）

【ダボス共同】トランプ米大統領は21日、スイス東部ダボスでの世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）で演説し、デンマーク自治領グリーンランドは戦略的要衝にあり「われわれの領土だ。米国の国家安全保障上の核心的利益だ」と主張した。領有実現に「武力は行使しない」と述べた上でデンマークや欧州に直ちに交渉に応じるよう要求した。欧州では「領土主権の侵害」だとして反発が広がっており、先行きは不透明だ。

トランプ氏は、中国やロシアの脅威拡大を理由に米国による領有を正当化し、米国の勢力圏と見なす西半球での覇権確立を目指す姿勢を打ち出している。演説でグリーンランドは「広大で無防備な島だ」とし、デンマークによる防衛努力は不十分だと指摘。「米国以外いかなる国も安全を確保できない」と強調した。

北大西洋条約機構（NATO）についても「米国は多大な貢献をしてきたが、見返りが極めて少ない」と不満を表明。これまでの貢献に比べれば、グリーンランド領有は「ごくわずかな要求に過ぎない」と主張した。米国が領有すればNATOの強化につながると強調した。領有はレアアース（希土類）確保のためでないと説明した。