男子シングルスで前回初優勝した１８歳の松島輝空（そら、木下グループ）が会場で記者会見し、シングルスで史上２人目の高校生連覇への決意を語った。スーパーシード選手として２２日の４回戦から登場する。「今年は実力がついてきて、（連覇）できる力があると思っている。しっかりと２連覇を目指したい。いい準備ができているので、あとは自分の力を出すだけ」と言葉に力を込めた。

高校２年生だった昨年大会では、準決勝で五輪２大会代表のエース・張本智和（トヨタ自動車）と激突。第１ゲームから持ち前のサーブからの展開、両ハンドのラリーで攻め抜き、４―１で勝ちきった。張本に「これだけ圧倒されて負けたのは久しぶり」と言わせるほどの圧巻なプレーの連続だった。決勝でもパリ五輪代表の篠塚大登（愛知工大）を４―１で連破し、大会年少３位の１７歳で初の日本一をつかんだ。

昨年は全日本のタイトルを胸に、国際舞台で飛躍した。同１０月のアジア選手権団体戦でシングルスの世界ランク１位・王楚欽（中国）を破る金星を挙げ、同１１月のＷＴＴチャンピオンズ・フランクフルトで初のビッグタイトルをつかんだ。世界ランクは５位の張本智和（トヨタ自動車）に次ぐ８位まで浮上し、目標だった「１ケタ」を達成。左利きの成長株は、これまでエースを張ってきた右利きの張本との「二枚看板」とも評される存在になってきた。

高校３年生になり、高校生最後の全日本に臨む。初戦の相手は鈴木颯（愛知工大）に決まった。高校生で男子シングルス連覇を果たせば、０７年、０８年の水谷隼以来、２人目の快挙。世界ランクの目標は「５位以内」と掲げ、勢いに乗る１８歳は「昨年は成長できた１年。全日本も２連覇したいし、オリンピックを取れるような、そこにつなげられるようにしていきたい」と、さらなる飛躍への足がかりにする。