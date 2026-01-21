　FC東京は21日、FWエヴェルトン・ガウディーノ(28)がミラソウ(ブラジル)に期限付き移籍することを発表した。契約期間は2026年12月31日までとなる。

　ブラジル出身の同選手は、2024年8月にグレミオ(ブラジル)からFC東京へ期限付き移籍し、翌2025年に完全移籍した。2025シーズンはJ1リーグ戦6試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場。今月4日、契約交渉中のため5日始動のチーム活動に参加しないことが発表されていた。

以下、クラブ発表プロフィール

●FWエヴェルトン・ガウディーノ

(Everton Galdino)

■生年月日

1997年3月17日(28歳)

■出身地

ブラジル

■身長/体重

178cm/76kg

■経歴

ビラ・ノバ-トンベンセ-ビラ・ノバ-トンベンセ-ポンチ・プレッタ-トンベンセ-フィゲイレンセ-トンベンセ-グレミオ-トンベンセ-グレミオ-FC東京-グレミオ-FC東京

■出場歴

J1リーグ:11試合

リーグカップ:1試合

天皇杯:1試合