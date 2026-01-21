FC東京FWエヴェルトン・ガウディーノが母国クラブにレンタル移籍
FC東京は21日、FWエヴェルトン・ガウディーノ(28)がミラソウ(ブラジル)に期限付き移籍することを発表した。契約期間は2026年12月31日までとなる。
ブラジル出身の同選手は、2024年8月にグレミオ(ブラジル)からFC東京へ期限付き移籍し、翌2025年に完全移籍した。2025シーズンはJ1リーグ戦6試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場。今月4日、契約交渉中のため5日始動のチーム活動に参加しないことが発表されていた。
以下、クラブ発表プロフィール
●FWエヴェルトン・ガウディーノ
(Everton Galdino)
■生年月日
1997年3月17日(28歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
178cm/76kg
■経歴
ビラ・ノバ-トンベンセ-ビラ・ノバ-トンベンセ-ポンチ・プレッタ-トンベンセ-フィゲイレンセ-トンベンセ-グレミオ-トンベンセ-グレミオ-FC東京-グレミオ-FC東京
■出場歴
J1リーグ:11試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:1試合
