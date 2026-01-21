次回 1月28日（水）よる10時より第3話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。

第2話までに、文菜のまわりには現在の彼氏・ゆきお（成田凌）、文菜に片思いする腐れ縁の先輩・小太郎（岡山天音）、ゆきおには話せないことも話せる小説家の先輩・山田線（内堀太郎）が登場。文菜の恋愛観をリアルに浮き彫りにする登場人物たちの中に、新たな存在が…。

その新たな存在を演じるのは、すでに本作への出演を発表している倉悠貴。1月28日（水）放送の第3話に登場する。

倉は、かつて連続テレビ小説「おちょやん」（2021年／NHK総合）で、杉咲演じる主人公の弟役を演じた。また、今泉力哉脚本・監督による映画『窓辺にて』（2022年公開）での好演が光った注目の俳優だ。今年も映画『恋愛裁判』（1月23日公開）、『教場 Requiem』（2月20日公開予定）と話題作への出演が続く。朝ドラで姉弟役を演じた杉咲と倉が今回、今泉作品で、恋人同士の役（現在は元・恋人）を演じる。

本作で倉が演じる柴咲秀（しばさきしゅう）は文菜が高校時代につきあっていた相手。文菜が東京の大学に進学することが決まり、柴咲が遠距離にビビったことで2人は試しもせずに別れてしまった。年末に富山に帰省した文菜と、高校卒業以来の再会を果たす柴咲。10年ぶりの再会で、当時の柴咲の心境をはじめて知る文菜。今はお互いに恋人がいるのだが、文菜は柴咲から、実は仕事の都合で早ければ4月に東京に引っ越すことになりそうだ、と聞く。

本作は、TVer（https://tver.jp/series/srekizxkmk）にて全話無料見逃し配信中。第3話のあらすじは番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）にて公開中。

■倉悠貴 コメント

3年ぶりに今泉作品に戻って来れて、感慨深い気持ちです。

杉咲花さんとも久しぶりにご一緒させていただいたのですが、杉咲さんはじめ、現場の雰囲気も相まってリラックスした状態でお芝居に臨むことができました。

富山ロケということもあり、また違う匂いが感じられるはずです。

すごくすごく温かくてしあわせな現場です。

既に一視聴者として、楽しませていただいています。

■杉咲花 コメント

誠実さゆえ、ざらっとしたものを心の隅っこに内包する姿や、ぽつりぽつりと正直な話をしてくれる柴咲というひとの実直さが、倉くんに重なって見えてきて、ちょっぴり涙のでそうな撮影でした。富山で過ごした時間だけは、姉気分から抜け出して。

■番組公式X ＠fuyunonankasa

■番組公式Instagram @fuyunonankasa

■番組公式TikTok @fuyunonankasa

■番組公式ハッシュタグ #冬のさ春のね