ブラウン苦手なら“カーキ色”かも！【niko and ...】40・50代の冬に♡「フレアスカート」

旬のブラウン系は似合わない、重く見える……。そんな理由で避けがちな人にこそ試してほしいのが、“カーキ”。【niko and ...（ニコアンド）】の「フレアスカート」は、落ち着きがありつつもシャレ感がある色味と、ひとくせ効いたリメイク風デザインが魅力。冬コーデに取り入れやすく、40・50代のデイリー服をさりげなく更新してくれる予感。今回はそのデザインポイントと、40代スタッフゆかさんの着こなしを合わせて紹介します。

リメイク感で差がつくカーキフレアスカート

【niko and ...】「リメイクライクフレアスカート」\6,299（税込・セール価格）

パッチワーク風の切り替えデザインが、シンプルなワンツーコーデにもほどよいアクセントをプラス。カーキの落ち着いた色味で、カジュアルでも子供っぽくならないのも嬉しいポイント。体のラインを拾いにくいフレアシルエット × 長めの丈感により、大人世代の気になる下半身カバーもサポート。1枚で存在感抜群なので、手持ちの服に合わせるだけでグッと新鮮にアップデートできそうです。