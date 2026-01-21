【大雪警報】福井県・福井市、敦賀市、小浜市、鯖江市、あわら市、越前市などに発表 21日23:16時点
気象台は、午後11時16分に、大雪警報を福井市、敦賀市、小浜市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。
嶺北では22日未明から22日夕方まで、嶺南では22日明け方から22日夕方まで、大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■小浜市
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■鯖江市
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■あわら市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■越前市
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■坂井市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■永平寺町
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■池田町
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
■南越前町
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■越前町
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■美浜町
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■高浜町
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■おおい町
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■若狭町
□大雪警報【発表】
積雪 22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm