気象台は、午後11時16分に、大雪警報を福井市、敦賀市、小浜市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。

嶺北では22日未明から22日夕方まで、嶺南では22日明け方から22日夕方まで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■敦賀市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■小浜市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■鯖江市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■あわら市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■越前市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■坂井市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■永平寺町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■池田町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

■南越前町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■越前町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■美浜町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■高浜町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■おおい町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■若狭町
□大雪警報【発表】
　積雪　22日明け方から22日夕方にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm