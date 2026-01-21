気象台は、午後11時13分に、大雪警報を飯山市、小谷村、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表しました。

北部では、22日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長野市

□なだれ注意報

23日にかけて注意



■乗鞍上高地

□なだれ注意報

23日にかけて注意



■中野市

□なだれ注意報

23日にかけて注意



■大町市

□なだれ注意報

23日にかけて注意



■飯山市

□大雪警報【発表】

積雪 22日未明から22日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 40cm





