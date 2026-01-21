【大雪警報】長野県・飯山市、小谷村、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表 21日23:13時点
気象台は、午後11時13分に、大雪警報を飯山市、小谷村、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表しました。
北部では、22日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■乗鞍上高地
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■中野市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■大町市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■飯山市
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
23日にかけて注意
■白馬村
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■小谷村
□大雪警報【発表】
積雪 22日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■高山村
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■山ノ内町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■木島平村
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■野沢温泉村
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■信濃町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■小川村
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■飯綱町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■栄村
□大雪警報【発表】
積雪 22日未明から22日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意