気象台は、午後11時13分に、大雪警報を飯山市、小谷村、木島平村、野沢温泉村、栄村に発表しました。

北部では、22日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■乗鞍上高地
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■中野市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■大町市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■飯山市
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■白馬村
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■小谷村
□大雪警報【発表】
　積雪　22日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■高山村
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■山ノ内町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■木島平村
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■野沢温泉村
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■信濃町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■小川村
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■飯綱町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■栄村
□大雪警報【発表】
　積雪　22日未明から22日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　23日にかけて注意