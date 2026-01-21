音楽朗読劇『VOICARION』の製作発表会見が21日に行われ、声優の浪川大輔さんが井上和彦さんや山寺宏一さんら豪華キャストとともに登場。浪川さんが、先輩たちからのいじりにタジタジな様子を見せました。

2016年に日比谷・シアタークリエにて初演の幕を開けた『VOICARION』は、役者がマイクの前に立ち台本を持って演じる、朗読スタイルの舞台シリーズ。藤沢文翁さん原作・脚本・演出で、シリーズ10周年を記念した今回の公演では、これまでに上演した全9作品のうち、7作品が一挙上演されます。

登場した浪川さんは「朗読劇って一歩も動かない朗読劇もあれば、すごく動く朗読劇もあるんですけど、文翁さんの『VOICARION』は、ほぼほぼ一歩も動かず、世界観を作り出していくっていう、それがものすごく見ている人たちにとって、想像力もあるんですけど伝わっているっていうのが、『VOICARION』のすごさなのかなといつも感じております」と作品への思いを交えながら挨拶しました。

■ユニークな表現で作品をPR『大盛りだってことです』

また、イベントで『VOICARION』ならではの魅力を聞かれた浪川さん。藤沢さんから「僕、毎回楽しみにしてるのは浪川さんの読み間違い」と裏話を暴露されると、「やめてくださいよ、そこなんで魅力になってるんですか。ガヤガヤしないでもらっていいですか。僕がしゃべる番なんで、みなさんちょっと黙っていただいていいですか」と、藤沢さんたちからのいじりにタジタジの様子を見せました。

そして、魅力については「文翁さんの本とか、スタッフさんの素晴らしさ、お客様の熱量っていうのは大前提としてあるんですけど、“VOICARION 大盛り”みたいなイメージがあります。もうちょいわかりやすく言うと、“ケチくさくない”みたいな」と語った浪川さん。

続けて「例えば『信長の犬』の時に、見ていない方もいらっしゃると思うんで、具体的には言わないですけども、ある演出がありまして、信長さんがどうにかなっちゃう時があるんですよ。燃えるところがあるんですけども、その燃えるものがすごく高いんですよね、素材が。それを、バンバン燃やしていって、あと何ステージあるんだろうみたいな。あと、音楽でも楽器弾いてくれてる方の楽器が『これいくらするんだろう』みたいな。ストラ…ストラディヴァリウス“さん”とかがいるんですよやっぱり。そういうのとかが、いかんなく発揮されているというのが、もうさすがです。大盛りだってことです。『VOICARION』はすごいっていうことです」と、ユニークな表現で会場を笑いに包みました。