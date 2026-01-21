最大65W出力のUSB PD充電に対応！ケーブル一体型AC充電器
サンワサプライ株式会社は、最大65WのUSB Power Delivery規格に対応した、USB Type-Cケーブル一体型のACアダプタ「ACA-PD110BK」を発売した。ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで充電可能で、PPS規格にも対応しており、発熱を抑えながら効率的に充電することができる。
■ノートパソコンへ給電できる、最大65W出力
最大65WのUSB Power Delivery（PD）規格の出力に対応するので、ノートパソコンへ給電できる。また、機器に応じて出力の電力を自動で切り替えできるので、ポートの出力を気にすることなく使用できる。
■USB PDのPPS規格対応！発熱を抑えて効率的に充電
機器に合わせて電圧と電流を細かく調整できるUSB PD-PPSに対応している。発熱を抑えながら、より効率的でスピーディーな充電が可能だ。
■ゆったり使える、1.8mのケーブル
ケーブルが長めなので、机の下のコンセントにも差すことができ、ゆったり使用できる。また、Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がない。
■ケーブルが出っ張らず、スマートに配線
本体からケーブルの飛び出しを抑えた構造なので、ケーブルの付け根に負担がかからず、スマートに配線できる。
■USB Type-C接続で様々なデバイスに対応
外出先で複数の充電器を用意する必要がない。
■電気用品安全法（PSE）適合
電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合しており、安心・安全に使用できる。
■ケーブルバンド付き
ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付きで、持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられる。
■名入れ対応製品
名入れ可能範囲内に名入れができる。
■USB PD対応AC充電器（PD65W・Type-Cケーブル一体型）「ACA-PD110BK」
■USB PD対応AC充電器（PD65W・Type-Cケーブル一体型）「ACA-PD110BK」
