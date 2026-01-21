フライパンで即完成！余った食パンの耳で作る「揚げパン風おやつ」を試してみた

余った食パンの耳が大変身「揚げパン風おやつ」

サンドイッチ作りで余りがちな食パンの耳。食感が硬くて食べにくいため、上手に使いきれない人も多いのではないでしょうか。

そんな食パンの耳を使って揚げずに作れる「揚げパン風おやつ」をクックパッドで発見！今回は、編集部スタッフが実際に作ってみました。

フライパンはしばらく動かさず「両面に味をつける」のがポイント

今回は、レシピ通り食パン3枚分のパンの耳を使用しました。

1. 食パンの耳をひと口サイズに切ります。





2. マーガリンまたはバター大さじ1をフライパンに入れて溶かします。





3. 溶けたら、パンの耳をフライパンに入れます。このとき、しばらく動かさないのがポイント。両面にしっかり味がつき、香ばしく仕上がります。





4. お好みの量のはちみつを回し入れて混ぜ、適度に焼き色がつくまで加熱します。





5. 火を止め、砂糖小さじ2を入れて混ぜたら完成です。









甘じょっぱさとサクッと食感がクセになる！





マーガリンとはちみつの甘じょっぱさが食パンの耳によく絡んで、満足感のある味に仕上がっています。

まさに「揚げパン」のような食感！外はサクッと、中はほんのりしっとりとしています。甘すぎないので、最後まで飽きずに楽しめるのも魅力です。

程よい甘さと食感がクセになり、つい「もうひとつ……」と手が伸びてしまうおいしさでした！

子どもも大人も楽しめる揚げない簡単おやつ

余りがちなパンの耳の活用にぴったりな「揚げない揚げパン」。油で揚げていないため、あと片付けが楽なのも嬉しいポイントです。無糖のコーヒーや紅茶とも相性が抜群なので、子どもだけでなく大人も一緒に楽しめます。

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと)でも、「揚げなくていいから簡単！」「おいしくてあっという間に完食してしまいました！」といった声が多く寄せられています。

メープルシロップを使ったり、砂糖の代わりにシナモンシュガーをまぶしたりと、その日の気分に合わせたアレンジを楽しめるのも魅力。食パンの耳が余ったときには、気軽に試してみてくださいね。