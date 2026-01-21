堂本光一さん（47）が21日、都内で開催された『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2月27日公開）の完成披露試写会に登壇し、“転生したらなりたいもの”を明かしました。



堂本さんは、物語の舞台となる海底の国『カイエン国』の大臣で、やがてリムルと仲間たちと関わっていく重要人物のゾドン役の声を担当します。劇場版アニメーションで声優を務めるのは初めてとなる堂本さんは「最初にお話をいただいたときはびっくりしました。“え！？ 僕で良いのかな？”と思いました。企画書を見た時にヒゲのダンディーなおじさんだったので、さらにびっくりしました」とオファーを受けた時を振り返りました。

また、作品のタイトルにちなみ“転生したら何になりたいか”聞かれた堂本さんは「生まれ変わってもまた自分って言える人生を送りたいなって、願望を込めて言っております。でも、そうやってかっこつけているだけなんですけど」と答えると会場から拍手が起こりました。

しかし、もう一つなりたいものがあるそうで「それか、中島健人になって“セクシーサンキュー！”って言いたいです」と事務所の後輩・中島健人さん（31）を挙げ、会場は笑いに包まれました。