待ってた！ 待ってたーーッ！【ROPÉ PICNIC】大人の高見え♡「値下げバッグ」

大人女性にぴったりのきれいめのバッグが【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】で、待望のお値下げ価格に！ 今回はトレンド感のあるミニボストンと、オンオフ使えるトートバッグをピックアップします。どちらも上品で高見えするのが魅力。ぜひ在庫があるうちにゲットして。

コロンとしたフォルムが可愛らしいミニボストン

【ROPÉ PICNIC】「ソフトシンセティックレザーミニボストンバッグ」\3,696（税込・セール価格）

丸みのあるコロンとしたフォルムが、コーデのアクセントになるボストンバッグ。レザー調素材やゴールド金具が上品で、高見えが狙えるかも。約19cm × 15cm × 10cmというミニサイズながら、お出かけに必要最低限の荷物は入りそうです。ブラック・キャメル・ベージュの全3色がラインナップ。

オケージョンにもおすすめ！ クラシカルなトートバッグ

【ROPÉ PICNIC】「ベルトデザインクラシックトートバッグ」\3,953（税込・セール価格）

クラシカルなベルトデザインが、高級感を漂わせるトートバッグ。スタイリッシュなスクエア型のシルエットも、きれい見えをサポートします。底マチが約14cmと広めに作られているため自立し、荷物の出し入れがしやすそう。オンオフ問わずオケージョンシーンにも使いやすいバッグです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M