¡Ö¿å¥À¥¦¡×°ÛÎã¤ÎÀ¸ÊüÁ÷´ë²è¤Ë»¿ÈÝ¡Ä¤¤·¤¿¤«¤Î¹âÌî¤Î¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¡¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þÍÍ¡¹¡Ö¤µ¤¹¤¬¿å¥À¥¦¡×¡Ö²Ä°¥ÁÛ¡×¡ÖÎáÏÂ¤ËÂç¾æÉ×¡©¡×
¡¡£²£±Æü¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸å£±£°»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°ÛÎã¤ÎÀ¸ÊüÁ÷´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¤·¤¿¤«¤Î¡×¹âÌîÀµÀ®¤¬ÊüÁ÷»þ´ÖÆâ¤Ë¡¢£±£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¿å¥À¥¦¡×¤È³Ú¤·¤àÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«²Ä°¥ÁÛ¡×¡ÖÎáÏÂ¤Ç¤³¤ó¤Ê»ö¤·¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡×¤È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡£ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÍ½¹ð±ÇÁü¤ä¹ðÃÎ¤Ê¤·¤Ç¡¢¸á¸å£±£°»þ¤ËÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬¡£À¸ÊüÁ÷¤Î²ñ¾ì¤Ï¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢Èô¤Ó¹þ¤ßÂæ¤Ë¤Ï¡¢¿åÃå»Ñ¤ÇÌÜ±£¤·¤ò¤·¤¿¹âÌî¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¶É¤ÎÆüÈæËã²»»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¹âÌî¤µ¤óº£¡¢²¿ÍËÆü¤Î²¿»þ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¿åÍËÆü¤Î¸á¸å£±£°»þ¤À¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¹âÌî¤Ï¡Ö¤³¤ìÀ¸ÊüÁ÷¤Ê¤Î¡ª¡©¤³¤ì¡¢À¸¡©¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö»æÈô¹Ôµ¡¡ß¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¥¥ã¥Ã¥Á¡×¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸´ë²è¤À¤Ã¤¿¡££±£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ßÂæ¤«¤é»æÈô¹Ôµ¡¤òÅê¤²¡¢Ä¾¸å¤Ë¼«Ê¬¤âÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤½¤Î»æÈô¹Ôµ¡¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥²¡¼¥à¡£¹âÌî¤ÎÂ¾¤Ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡×Âçºê¡¢ËÜÂ¿¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢¡Ö¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡×¤È¤â¤·¤²¤¬»²²Ã¤·¡¢¹âÌî¤À¤±¤¬°ì²ó¤âÈô¤Ó¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢Âçºê¡¢ËÜÂ¿¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£¹âÌî¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¸å¤Ë¡¢ÊüÁ÷»þ´ÖÆâ¤Ë£³¿Í¤¬»æÈô¹Ôµ¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¼è¤ì¤¿¤é¾Þ¶â£±£°£°Ëü±ß³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦´ë²è¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢¹âÌî¤ËÁá¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌî¤Ï²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÊüÁ÷»þ´ÖÆâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤º¡£¼¡²ó¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷´ë²è¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¿å¥À¥¦¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÍ¦µ¤¤Î¤¢¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤À¡ª¡×¡Öº£½µ¤Î¿å¥À¥¦¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ëÀ¸ÊüÁ÷²ñ¤À¤Ã¤¿¤ÎÌÌÇò¤¤¡×¤È³Ú¤·¤À¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·ù¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö¹âÌî¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«²Ä°¥ÁÛ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£¤Þ¤¿¡ÖÎáÏÂ¤Ç¤³¤ó¤Ê»ö¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¸ø³«¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÉÝ¤¤¤â¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¹âÌî¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£